'Dragon Ball' vuelve a la televisión de España, sin censura, gratis y en completo castellano

La obra creada por Akira Toriyama se ha convertido en una de las más especiales de toda la historia. No es exagerado decir que está considerada como la mejor aventura del mundo por millones de personas y todo fue gracias a Son Goku y el resto de personajes. Ahora, 'Dragon Ball', la primera serie de todas, llega de nuevo a la televisión y puedes disfrutarla de forma totalmente gratuita, sin censura y en castellano.

Esta nueva oportunidad llega gracias a Pluto TV, el canal de televisión emitirá los 82 episodios de la obra de Akira Toriyama de manera constante para que todos los espectadores puedan disfrutar de esta increíble aventura capitaneada por Goku, Bulma y compañía. Desde luego, si quieres revivir unas historias clásicas y llenas de humor, ahora tienes la oportunidad perfecta.

Por otro lado, si por algún casual no has podido ver el principio de las aventuras de Son Goku, no puedes perderte esta ocasión. Lo mejor de todo es que los episodios ya están disponibles, así que puedes verlos desde hoy mismo para así disfrutar de la historia que dio comienzo a esta saga tan espectacular y querida.

'Dragon Ball' te ofrece una aventura única Difoosion

'Dragon Ball' estuvo a punto de desaparecer

Lo que tal vez no sabías es que 'Dragon Ball Z' casi se destruye por completo debido a un gran escándalo interno. Lógicamente, en las obras de este estilo siempre hay una gran cantidad de problemas que el público general no conoce. Con 'Dragon Ball Z' no fue diferente y pese a ser una de las partes más queridas por el público, casi pierde toda su reputación.

Esto se debe a que hubo un problema con la banda sonora de la serie en 'Dragon Ball Z Kai', la remasterización que llegó años después para ofrecer un nuevo vistazo al mundo de Goku. Con el paso del tiempo se descubrió que las canciones eran plagios, por lo que la compañía decidió despedir rápidamente al responsable y cambiar la música lo más rápido posible. Afortunadamente, el legado de 'Dragon Ball' quedó a salvo.