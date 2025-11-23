Esta joya oculta de M. Night Shyamalan sería un enorme éxito si no se hubiera descartado su final original

Dirigida por M. Night Shyamalan, la película Old podría haber tenido un mejor final si el cineasta se hubiese ceñido más al material original. Lo cierto es que el director es conocido por construir thrillers misteriosos que se basan en premisas interesantes y giros argumentales inolvidables. Por eso, debido a lo particular que resulta su filmografía, cada nuevo estreno genera la expectativa de que sorprenderá como algunas de sus trabajos anteriores más destacados.

Old narra la historia de un grupo de turistas que llegan a un aislado complejo turístico tropical y disfrutan de un paraíso privado, solo para descubrir que envejecen a una velocidad vertiginosa en la playa. Poco a poco, los protagonistas son conscientes de que se encuentran en una playa que te envejece. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus películas, la cinta se inspira en una novela gráfica publicada en 2011 que tiene un final diferente.

Un final alternativo que cambió el impacto de la novela gráfica

Sandcastle es un inquietante cómic de terror independiente creado por Frederik Peeters y Pierre Oscar Lévy. La premisa es increíblemente simple, pero la presentación de los eventos acaba siendo implacablemente perturbadora. Y es que se basa principalmente en el terror psicológico. A diferencia del filme, el cómic trata más bien de afrontar la inevitabilidad del envejecimiento que conduce a una muerte sin escapatoria.

En el final del cómic, uno de los ancianos, Amesan, cuenta la historia de un rey que intenta burlar a la muerte construyendo una enorme fortaleza a su alrededor, solo para descubrir que lo único que hacía era construir su propia tumba. Uno a uno, los personajes mueren de viejos en cuestión de horas. Sandcastle termina simplemente con la hija de mediana edad de los dos niños construyendo un castillo de arena, que recuerda a la fortaleza del rey.

La película se inspira en la misma idea, pero su final toma un rumbo completamente distinto. En ella, se revela que la playa es un centro secreto de pruebas utilizado por una farmacéutica que realiza experimentos con familias desprevenidas. El objetivo es claro: acelerar la investigación de fármacos.

Además, existe una diferencia clave en el bebé que muere rápidamente en el largometraje. En Sandcastle, la "superviviente" es una mujer biológicamente adulta con la mente de un bebé, por lo que refleja toda la tragedia de los temas centrales que se desarrollan en la historia: el tiempo arrebatado y la vida no vivida. Aún más inquietante es que el origen de la maldición de la playa nunca se explica.

Dicho esto, el giro argumental que involucra a la farmacéutica resulta insulso, sobre todo teniendo en cuenta la reputación que precede a M. Night Shyamalan. La revelación solo plantea más interrogantes, y la instalación es derrotada casi de inmediato. Terminar un thriller tan desgarrador como Old con un desenlace que termina siendo extrañamente optimista le resta mucho al impacto inquietante que podría haber tenido con una revelación final más oscura. Old está disponible con opciones de compra y alquiler en Apple TV.