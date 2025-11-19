Esta es la sorprendente carta secreta de Daniel Radcliffe al nuevo reparto de 'Harry Potter' en HBO

Con un elenco completamente nuevo que se prepara para dar forma al reinicio de Harry Potter en HBO Max, Daniel Radcliffe ha revelado lo que le dijo a su "sustituto" en una carta privada. Más de una década después de la última película, comenzó la producción de la serie de televisión que adaptará nuevamente Harry Potter, con Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton asumiendo los papeles que hicieron famosos a Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.

Durante una reciente entrevista, Daniel Radcliffe habló abiertamente sobre las amables palabras que trasladó al próximo protagonista en una carta después de que este fuera elegido para interpretar a Harry Potter en la inminente producción de HBO Max. Lo cierto es que el actor le deseó al niño de 11 años que se lo pasara "de maravilla" e "incluso mejor que él".

Un mensaje lleno de apoyo y buenos deseos

Al final, Dominic McLaughlin terminó escribiéndole "una carta muy cariñosa" de vuelta a Daniel Radcliffe, quien no compartió el contenido de la respuesta del joven actor. El actor que lideró la franquicia cinematográfica también añadió que había visto las fotos que se han publicado hasta el momento, y que le daban ganas de abrazarlos a todos porque "parecen jóvenes". Todavía no puede creer que él estuviera en su lugar a esa edad.

Así lo explicaba:

Conozco a algunas personas que trabajan en la producción, así que le escribí a Dominic una carta. Solo quería escribirle para decirle: "Espero que te lo pases genial, incluso mejor que yo. Me lo pasé de maravilla, pero espero que tú te lo pases aún mejor". Y de verdad, veo las fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos. Los miro y pienso: "¡Qué fuerte que yo estuviera haciendo eso!". Espero que se lo estén pasando en grande. Daniel Radcliffe, sobre la carta que envió a Dominic McLaughlin

Con el tiempo, la realidad es que el sorprendente trío protagonista podría convertirse en nombres tan conocidos como lo fueron los actores que participaron en las películas. La carta de Daniel Radcliffe al nuevo protagonista demuestra que todos los involucrados en la franquicia, pasados y presentes, solo desean lo mejor para estas jóvenes estrellas que están a punto de saltar a la fama. El estreno de la serie de televisión de Harry Potter está previsto para 2027 en HBO Max.