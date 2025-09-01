Los jugadores de PS5 ya pueden disfrutar por sorpresa de un gran clásico de PS1

La nostalgia siempre está presente en la vida de las personas, y el mundo de los videojuegos y los gamers no son la excepción. Es normal que cada cierto tiempo, compañías y estudios desempolven joyas del pasado para traerlas de vuelta en consolas modernas, y los jugadores suelen responder con entusiasmo. PS5 no solo se nutre de grandes estrenos actuales, sino también de clásicos que marcaron una época y que ahora pueden revivirse con mayor comodidad y nuevas opciones.

El último en sumarse a esta tendencia es Fear Effect, una de las obras más recordadas de la primera PlayStation, que ahora está disponible para PS5. La noticia fue adelantada por la cuenta de Gematsu, desatando la emoción entre quienes lo disfrutaron hace más de veinte años y sorprendiendo a una nueva generación de jugadores.

Fear Effect, un regreso inesperado en PS5

El juego, que puede adquirirse por 9,99 euros, se presenta como una oportunidad única tanto para veteranos como para quienes nunca lo jugaron. Con su particular estética de sombreado tipo cel shading y su atmósfera cinematográfica, Fear Effect supuso en su momento un soplo de aire fresco dentro del género de acción y aventuras.

La historia gira en torno a Hana, Glas y Deke, tres mercenarios que aceptan una misión para rescatar a Wee Ming Lam, hija de un poderoso líder de la Tríada de Hong Kong. Lo que empieza como un secuestro con extorsión pronto se transforma en un viaje de supervivencia lleno de giros inesperados y enemigos que querrán acabar contigo.

El regreso de Fear Effect también permite redescubrir la innovadora tecnología Motion FX, que en su día mezclaba escenarios en vídeo con personajes 3D para dar vida a un universo oscuro y vibrante. En esta versión para PS5, los jugadores podrán volver a disfrutar de un título que fue toda una revolución en su día.