Para mí, mejor que 'Severance': la joya de la ciencia ficción escondida que tienes pendiente es brutal

La mayor parte de las producciones que se ponen en práctica en la actualidad están condicionadas por un mismo aspecto: la etapa del streaming. Por esa razón, los estudios han intentado dar forma a series de televisión que consigan acaparar la atención de todo el mercado. Esto es especialmente notorio en el género de ciencia ficción, donde las plataformas pretenden dominar.

Netflix tiene Stranger Things o Black Mirror mientras que Prime Video pretende destacar con producciones como Fallout o The Boys. Eso sin contar el enorme contenido de Star Wars que se encuentra en Disney+. Sin embargo, pese a todo el empeño, el campeón indiscutible de la ciencia ficción en streaming ahora mismo es Apple TV. Severance, Silo, Foundation o Pluribus son solo algunos ejemplos, pero la lista es inabarcable.

La joya retrofuturista que pasó desapercibida

Dado que el nivel es alto de base, es más probable que algunas de estas series, por muy atractivas que sean, pasen injustamente desapercibidas. Una de ellas es Hello Tomorrow!, así que deberías conocer un poco más de esta producción que posiblemente no conocías. No solo parte de una premisa original, sino que también cuenta con una fantástica actuación de Billy Crudup que debería haber recibido muchos más reconocimientos de los que tuvo en su estreno hace un par de años.

La producción se ambienta en una América retrofuturista en la que Jack Billings emprende un viaje por el país vendiendo tiempo compartido para una supuesta comunidad residencial en la Luna. Jack es el ejemplo clásico de un vendedor ambulante, ya que valora la venta por encima de todo y, por ello, puede tener dificultades para establecer relaciones de afecto.

A medida que avanza la serie, se sospecha cada vez más de la existencia de estas residencias en la Luna. Jack sigue retrasando las fechas de lanzamiento de los clientes, y la confianza del espectador en él se pone a prueba al preguntarnos si es alguien fiable o simplemente se trata de un mentiroso.

A veces, puede parecer que una serie pertenece al género de ciencia ficción solo para añadir un toque de magia a una narrativa que podría sentirse demasiado lineal. Sin embargo, Hello Tomorrow! combina la construcción de su mundo con un mensaje implícito, que ayuda a crear un tono visual conmovedor en varios momentos de la serie. Además, la producción tiene una estética de los años 50 que funciona francamente bien.

No existen indicios de que la historia de Hello Tomorrow! continúe una temporada más, pero eso no debería impedir que te sumerjas en un universo que conseguirá atraparte. Acompañada de personajes carismáticos, Hello Tomorrow! tiene una historia que puede ofrecer mucho al público. No es tan popular como las series insignia de Apple TV, pero sigue siendo una opción muy disfrutable. Ya sabe dónde puedes encontrarla.