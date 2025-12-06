Olvídate de 'Star Wars', esta obra maestra de ciencia ficción demuestra cómo se hace bien una ópera espacial

Al menos en lo que respecta a ciencia ficción, Apple TV es la que lo mejor lo está haciendo. Foundation, Severance o la reciente de Pluribus son producciones que demuestran que la plataforma pretende ser líder en el género. Y es que Foundation es una producción de ciencia ficción mucho mejor que casi todas las series de Star Wars que se han hecho. Es evidente que ha habido una infinidad de series de Star Wars a lo largo de este tiempo, pero no todas han tenido una calidad notable.

Desde el estreno de The Mandalorian en 2019, la franquicia ha renovado su interés por adaptar la saga en un tipo de formato más serializado perfecto para la televisión, con nuevas series como Ahsoka o Skeleton Crew que pretenden expandir la franquicia. Aun así, pese al insistente esfuerzo de Disney y Lucasfilm, las producciones televisivas de Star Wars han solido estar eclipsadas por otras series, muchas de las cuales ni siquiera pertenecen a una enorme franquicia.

'Foundation' es la ópera espacial que supera a 'Star Wars'

Después de todo, la mayoría de las listas con las mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos solo incluye una vinculada a Star Wars. En este sentido, Foundation se ha convertido en la herramienta perfecta para explicar por qué las producciones televisivas de Star Wars a menudo se quedan cortas. Con el final de la tercera temporada, se puede afirmar que se ha convertido en la mejor ópera espacial de la televisión en el presente.

Este título era uno que ya tenía The Expanse, pero fue una producción que encontró su final en 2022. Basada en los libros de Isaac Asimov, Foundation presenta un complejo mundo futurista, que se caracteriza por estar repleto de elementos de intriga y política combinados con fascinantes conceptos de ciencia ficción. Así que sí, Foundation es todo lo que una ópera espacial debe ser.

Ninguna de las propuestas de ciencia ficción tiene el alcance ni la complejidad que hacen de esta producción una magistral ópera espacial. Es por eso que la mayoría de las series de Star Wars parecen pequeñas en comparación. Eso sí, existe una excepción muy notable: Andor. A diferencia del resto de las series de Star Wars, esta es la única que logra convertirse en una interesante ópera espacial cuyos componentes están integrados a la perfección.

Hasta ahora, Andor fue la única vez que una serie de Star Wars consiguió ganarse la designación de ópera espacial. La realidad es que, de principio a fin, es una propuesta interesante en varios niveles. Eso sí, todo lo que hay que destacar de Andor está presente en Foundation. Es por eso que, si Star Wars alguna vez quiere volver a hacer una serie tan buena como Andor, haría bien en seguir el ejemplo de la producción que abandera Apple TV.