Pokémon TCG Pocket prepara una gran novedad en los intercambios

El universo de Pokémon TCG Pocket se prepara para celebrar su primer aniversario con una actualización que promete redefinir la experiencia de los jugadores. DeNA ha anunciado una serie de cambios y añadidos que no solo buscan conmemorar este primer año de vida, sino también fortalecer los lazos entre los entrenadores y hacer más dinámico el sistema de intercambio y colección de cartas.

Una de las novedades más esperadas es la nueva función Compartir, que permitirá a los jugadores regalar cartas a sus amigos. Cada usuario podrá enviar una carta al día —de rareza comprendida entre ◇ y ◇◇◇◇— y, además, recibir una carta diaria de entre las ofrecidas por sus contactos. Esta mecánica fomenta la cooperación dentro de la comunidad y añade un componente social más directo al juego.

El sistema de intercambio de cartas también se amplía considerablemente. Hasta ahora, las limitaciones impedían intercambiar algunas rarezas o cartas de expansiones recientes, pero la actualización abrirá la puerta a un rango mucho más amplio, incluyendo rarezas especiales como las Variocolor y Variocolor raras. De este modo, los jugadores podrán completar sus colecciones de manera más accesible y con mayor variedad.

El sistema de Elección mágica también sufre cambios

Por otro lado, la Elección Mágica, una de las funciones más utilizadas por los coleccionistas, recibirá mejoras significativas. A partir de ahora, las cartas que el jugador aún no posea aparecerán con más frecuencia, y el sistema mostrará cuántas copias de cada carta ya se tienen, facilitando la gestión de la colección y la búsqueda de piezas faltantes. DeNA ha explicado que estos cambios son fruto directo de la retroalimentación recibida en una encuesta realizada durante el pasado mes de agosto, en la que miles de jugadores compartieron sus sugerencias. Con ello, la compañía busca ofrecer una experiencia más equilibrada, justa y satisfactoria.

La celebración no termina ahí. Coincidiendo con la actualización, Pokémon TCG Pocket estrenará una nueva expansión centrada en las Megaevoluciones, uno de los elementos más queridos por los seguidores de la franquicia. Aunque aún no se han revelado todos los detalles, la comunidad ya espera con expectación las sorpresas que traerá esta importante actualización de aniversario.