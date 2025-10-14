Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: estos son los finalistas a mejor portátil gaming

Cada año es especial y ofrece novedades, actualizaciones y lanzamientos dentro de la industria del videojuego y de los hardwares que nos permiten disfrutar de ellos, y 2025 no ha sido menos. Por eso, nos alegra que haya llegado el momento de celebrar la primera gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, que será posible gracias al apoyo de Lenovo, Elgato y Corsair.

El motivo de esta celebración será destacar y condecorar a los mejores productos del año. Categorías como mejor juego del año o mejor dispositivo de audio para videojuegos tendrán cabida en estos premios. Además, entre las 18 categorías, los portátiles gaming contarán con un protagonismo especial.

Finalistas a mejor portátil gaming de 2025 en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

La categoría de mejor portátil gaming reúne equipos que destacan por potencia, diseño y versatilidad, pensados tanto para jugadores competitivos como para quienes buscan disfrutar de las últimas producciones AAA. Los finalistas de 2025 han logrado combinar rendimiento, calidad de construcción y características innovadoras que los convierten en referentes dentro del mercado de ordenadores de alto rendimiento.

ASUS ROG Strix SCAR 18

ASUS continúa marcando la pauta en el segmento gaming con su ROG Strix SCAR 18, un portátil diseñado para ofrecer la máxima potencia sin comprometer la portabilidad. Su procesador de última generación y la tarjeta gráfica de alto rendimiento permiten jugar a cualquier título con ajustes gráficos máximos, mientras que su pantalla de gran tamaño y alta tasa de refresco asegura una experiencia fluida y envolvente. Además, el teclado RGB personalizable refuerza su estética gaming.

Lenovo Legion 9i

Lenovo ha apostado fuerte con el Legion 9i, un portátil que combina potencia y estabilidad mientras apuesta por la refrigeración avanzada y el confort de uso. Gracias a su sistema térmico optimizado, permite largas sesiones de juego sin pérdida de rendimiento, mientras que su diseño elegante y minimalista lo hace atractivo tanto para gamers como para creadores de contenido. Su teclado retroiluminado y la calidad de sonido de sus altavoces completan un equipo que ofrece un rendimiento excepcional.

Razer Blade 18

Razer sigue siendo sinónimo de portátiles premium con el Blade 18, un equipo que destaca por su construcción robusta y acabados de alta gama. Equipado con los últimos procesadores y GPUs de gran potencia, es capaz de ejecutar cualquier videojuego con soltura, mientras que su pantalla de 18 pulgadas proporciona una inmersión visual que pocos portátiles pueden igualar. Su diseño delgado y elegante, combinado con un teclado RGB personalizable y gran autonomía, lo convierte en una opción ideal.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Con una oportunidad tan especial como la que ofrecen los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, nos gustaría invitar a todos los profesionales del sector de videojuegos y tecnología que quieran asistir en esta primera gala presencial. Si no quieres perdértela, esta es la información que necesitas saber.