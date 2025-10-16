Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion: recuerda votar a tu juego favorito de 2025

Cada vez está más próximo el momento en el que se celebrará la gala de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, un evento patrocinado por Lenovo, Elgato y Corsair. Será el próximo 30 de octubre cuando, a través de 18 categorías diferentes, elegiremos a los mejores videojuegos, productos y personalidades del sector que han alcanzado el cénit durante el presente 2025. Y, entre todas esas categorías, también queremos dar voz a todos los que nos leen día tras día.

Por eso, el mejor juego del público puede ser elegido entre todos vosotros. Mediante un formulario de votación, todos aquellos que lo deseen pueden elegir a su videojuego más destacado de los últimos doce meses, contando con una presencia de lo más importante en la gala. No obstante, el tiempo se agota, por lo que nos toca hacer un llamamiento para todos aquellos que aún no hayan emitido su voto, pues ya afrontamos los últimos días para saber quién será el ganador.

Vota por tu juego favorito de 2025 entre los 10 candidatos disponibles

Como vuestra voz es muy importante, queremos que votéis al juego que más os haya impresionado durante los últimos doce meses. Como el calendario de lanzamientos es tan extenso y a veces cuesta elegir entre tantos títulos disponibles, os lo ponemos de lo más fácil. Disponemos de diez candidatos entre los que podéis votar en el formulario que puedes ver justo debajo de estas líneas. Entre las posibilidades figuran Hollow Knight: Silksong, Hades II, Donkey Kong: Bananza, Death Stranding 2: On the Beach, Monster Hunter Wilds, Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei, Mario Kart World, Silent Hill f y Kingdom Come Deliverance II. Recuerda que tienes hasta el 19 de octubre a las 23:59h para emitir tu voto.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion?

Si quieres conocer cuál va a ser el Mejor Juego del año 2025 en los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, tienes que saber que se hará una gala presencial con todos los miembros del sector que quieran acompañarnos en este gran evento. Si no quieres perderte nada, a continuación, te dejamos todos los detalles para que marques el día en el calendario: