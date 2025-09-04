El último éxito que ha arrasado en Netflix pone fin a una sorprendente injusticia

La realidad es que no existe ninguna película de K-pop que haya tenido tanto éxito en una plataforma de streaming como Demon Hunters. Esta película musical animada, que podría encuadrarse en la fantasía, tuvo tal éxito en Netflix que encabezó las listas de éxitos y finalmente se estrenó en las salas de cines. Esta fue una decisión que se tomó debido a la sorprendente respuesta del público.

Sin embargo, KPop Demon Hunters no solo ha sido un éxito importante este año para la plataforma, sino que ha batido récords históricos de Netflix. De hecho, se ha convertido en la película más vista en el que es uno de los mayores colosos del streaming. Un hito que resulta especialmente impresionante dado que Netflix es el servicio de streaming más popular del mundo.

'KPop Demon Hunters' conquistó al público

Según las estadísticas de Netflix, entre sus películas más vistas se incluyen nominadas al Óscar como No mires arriba o el thriller Bird Box. También se encuentra el regreso de Cameron Diaz a la actuación con Back in Action. Sin embargo, lo mejor de todo es que KPop Demon Hunters le arrebató el primer puesto a una película que nunca debió ser la más vista de Netflix.

Antes de que KPop Demon Hunters encabezara las listas de éxitos de Netflix, la película que se encontraba en el primer lugar de la lista de popularidad era Red Notice. Para una inmensa mayoría de espectadores, esto fue una injusticia, ya que Red Notice no fue precisamente un título que fuese bien recibido. Por sorprendente que parezca, las críticas fueron mayoritariamente negativas.

Lo que es innegable es que Red Notice fue un éxito para Netflix, pero lo logró por el carisma del reparto que participaba en el filme. Liderada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, la película iba a ser vista por la gente sin importar la trama. Y eso fue lo que sucedió, ya que el insulso guion fue uno de los aspectos más criticados.

El hecho de que KPop Demon Hunters ocupe el primer puesto es un logro que ha sido bienvenido, ya que es una película notable en muchos aspectos. Además, Red Notice tiene una ridícula calificación del 37% en Rotten Tomatoes, mientras que KPop Demon Hunters tiene un 97% . A su vez, el éxito de KPop Demon Hunters ha hecho que Netflix quiera expandirla a gran escala. Se anunció que existen planes para una secuela de animación, una adaptación de acción real, una serie de televisión y más proyectos planeados.