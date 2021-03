Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 24 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 24 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El equipo de campaña de Isabel Díaz Ayuso quiere funcionar con la máxima autonomía en el diseño de la estrategia electoral para los comicios del 4 de mayo. Se sienten seguros y con un «total» control de la situación.

Los «trackings» siguen al alza, una vez descontado el «efecto Iglesias», y en ese equipo explican que la candidata «necesita» que «no haya injerencias inconvenientes» ni discursos que rompan con su eje. La alusión a las «injerencias» apunta a algún nombre de la dirección nacional del partido, y a otras voces también de primer nivel, pero que no están «en la misma onda electoral que necesita en estos momentos la presidenta». «Lo cual no quiere decir que no vaya a haber colaboración. Aquí se cuenta con todo el mundo», apostillan.

No es una novedad que el Gobierno tiene problemas para discriminar el ámbito institucional del ámbito de partido cuando se convocan elecciones. Son reincidentes. La Junta Electoral Central ha multado en varias ocasiones a miembros del Ejecutivo por utilizar en campaña y para sus intereses partidistas el altavoz institucional que les proporciona el Consejo de Ministros. El último ha sido Pablo Iglesias, que utilizó su despacho en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para lanzar el anuncio de su candidatura a la Comunidad de Madrid.

Tres ex secretarios generales del PP -Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal- han negado que en el partido existiese una “caja B” y que percibieran cualquier tipo de sobresueldo en dinero negro, como mantiene Luis Bárcenas. En sus declaraciones como testigos sobre esa supuesta contabilidad paralela han defendido que todos los pagos que percibieron del Partido Popular siempre fueron a través de transferencias y declarados a Hacienda.

Tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a la vacuna de AstraZeneca, hoy se reactivará su administración en España. Se seguirá usando en profesiones esenciales y, próximamente, en personas de entre 55 y 65 años. Según Sanidad, 989.545 personas han recibido la primera inyección. Solo 33 la segunda y será difícil conseguir que todos completen la pauta. Este fármaco ha estado envuelto en polémica desde sus inicios. Primero, por la falta de evidencia de su efectividad en mayores. Y, después, por los casos de trombosis. La suspensión cautelar de esta vacuna por estos eventos ha sido la guinda para que muchos rehúsen ponérsela.

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la campaña de la Declaración de la Renta 2020-2021. Las declaraciones correspondientes al ejercicio 2020 se podrán presentar desde el 7 de abril, de forma online, y hasta el 30 de junio, según recoge el calendario del contribuyente disponible en la página web de la Agencia Tributaria. A partir del 6 de mayo se podrá realizar telefónicamente y desde el 2 de junio de forma presencial.

¿Puede reabrirse la causa contra Antonio David Flores por maltrato a Rocío Carrasco tras las denuncias en un documental en la televisión? Un procedimiento judicial que ha sido sobreseído de forma provisional sí puede reabrirse si se aportan nuevas pruebas que convenzan al juez que investigó los hechos para hacerlo. Si los magistrados hubieran decidido el sobreseimiento, de forma libre, esto tendría los efectos de causa juzgada, por lo que no podría reactivarse.

España está a punto de cumplir los tres primeros meses de vacunación contra la Covid-19 y el impacto de esta histórica campaña sobre la contención del virus todavía es difuso. El Ministerio de Sanidad ya ha asegurado en varias ocasiones por boca del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que ha empezado a notarse un descenso en la mortalidad de los mayores institucionalizados, el primer grupo de riesgo al que se inmunizó con las dos dosis de los sueros de Pfizer. Sin embargo, aún no hay cifras oficiales sobre las vidas que han podido salvar las vacunas en este grupo de edad.

El periódico sensacionalista «Bild», tan amigo de plasmar en sus portadas el sentir general de la opinión, reproducía ayer con grandes letras capitales la pregunta que más se repitió en Alemania tras la reunión de más de doce horas que mantuvo Angela Merkel con los líderes regionales: «¿Qué está permitido hacer en Semana Santa?».

El análisis de las aguas residuales de Madrid y la presencia del virus que provoca la enfermedad Covid-19 sirve desde hace meses a las autoridades sanitarias para anticiparse a los incrementos de los contagios, localizar los puntos de la región en los que se van a registrar más positivos y, así, tomar medidas. Con este punto de partida, los datos actualizados con fecha de ayer de las aguas residuales no son buenos. No son valores absolutos, pero apuntan una tendencia que podría materializarse en pocas semanas en un nuevo incremento de los casos, tras el respiro que ha supuesto el aplanamiento de la tercera ola.

Los datos son especialmente preocupantes a las puertas de unas vacaciones, las de Semana Santa arrancan en Madrid este viernes, en el que confluyen otros dos elementos: la previsión de buen tiempo y el cierre perimetral que amenaza con convertir zonas como el centro de la capital o algunos pueblos de la Sierra en puntos de peregrinaje masivo, con los riesgos sanitarios que ello implica. De manera que, de nuevo, la responsabilidad individual se convertirá en el mejor instrumento anti-covid.

En medio de incesantes rumores sobre la renovación o su marcha del Real Madrid, Sergio Ramos y Pilar Rubio estrenan casa. El capitán del Real Madrid ha aprovechado su ultima ausencia de los terrenos de juego por lesión par encarrilar dos de sus proyectos. En primer lugar, la adquisición de dos caballos de competición de salto ( uno de ellos valorado en 1,5 millones de euros) y en segundo, la mudanza a su nueva casa.