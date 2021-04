Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 27 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 27 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Los proyectiles utilizados en las cartas amenazadoras recibidas por el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fueron fabricadas por Santa Bárbara en 1980, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

Esta procedencia no significa que quién las envió sea miembro de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad ya que era relativamente habitual que muchos de los que realizaban el servicio militar se quedaran con algunas «como recuerdo», después de acudir a los ejercicios de tiro. Era ilegal, pero ocurría.

Fue en febrero de 2021 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al Congreso de los Diputados tras sacar adelante el decreto de los fondos europeos. Un decreto que pasó el trámite gracias al apoyo de EH Bildu y Vox. En ese momento, los ataques por la foto de Colón, el «discurso del odio» o la xenofobia pasaron a un segundo plano en el discurso del Ejecutivo y Santiago Abascal se convierte en un líder «moderado» que da «lecciones de responsabilidad y de sentido de Estado». Palabras que hoy rechinan tras los últimos acontecimientos ocurridos en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Y es que el propio presidente del Gobierno acusó a Vox de ser «una amenaza para la democracia».

Si en el PSOE tuvieran que apostar hoy por el resultado de las elecciones de Madrid del 4 de mayo, a pesar del efecto, y del uso político, de las amenazas a cargos del Gobierno y al ex vicepresidente Pablo Iglesias, y del choque entre Podemos y Vox, seguirían haciéndolo a favor del Gobierno de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Santiago Abascal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer, al paso de su caravana electoral por Torrejón de Ardoz, un feudo tradicionalmente popular, querer saber a quién ha el Gobierno puesto al frente de la seguridad de algunas de las instituciones, a raíz de las caratas con amenazas llegadas a cuatro responsables o ex responsables del Ejecutivo central, entre ellos, el ministro del Interior y el candidato de Unidas Podemos el 4-M, Pablo Iglesias: “Porque a mí me llegan a mandar a mi despacho directamente, pasando por el escáner de la Real Casa de Correos, un abrelatas, pero de una lata de mejillones, y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su puesto de trabajo. Y si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones distintas, como para gestionar Barajas o para gestionar un país”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa de la carrera, cree que las manifestaciones del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska refiriéndose en un mitin al PP como una «organización criminal» hacen un «daño irreparable» a la Justicia en el caso de que el ex magistrado de la Audiencia Nacional decidiese, tras su paso por la política, reincorporarse a la carrera judicial.

Una inquietud que también comparte Foro Judicial Independiente, para la que pronunciamientos como los del titular de Interior deberían inhabilitarle para regresar a la judicatura, pues comprometerían su apariencia de imparcialidad.

Nicolás, Pablo y Rosita. Fueron los tres protagonistas del minuto de oro de Mónica García, candidata de Más Madrid, durante el debate electoral de la semana pasada en Telemadrid. «Si no estáis ya en la cama, os voy a contar por qué estoy aquí: porque creo en el poder transformador de la política y porque os quiero dejar la mejor herencia, una sociedad justa y equitativa». Les reservó el que, según los expertos en campañas, es el minuto más valioso de los debates y, tal y como reconoce a este diario, les dedica también a ellos los pocos ratos libres que las entrevistas, los mítines y las reuniones del partido anotadas en su maratoniana agenda le permiten: «Me gusta estar con mis chavales. Imagina cómo será, que me dan paz».

Hace poco más de un año, en marzo de 2020, Pablo Iglesias volvió a la Universidad Complutense. Quedaban apenas unos días para que la emergencia del coronavirus copase toda la actualidad en el país. El líder de Podemos llevaba menos de dos meses como vicepresidente del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. El ex profesor de Políticas regresaba a su facultad como uno de los políticos con mayor poder del país. No iba a ser, sin embargo, un día fácil para él. Un grupo de estudiantes de izquierdas irrumpieron en el salón de actos y reventaron el acto. Como Iglesias había hecho en los años anteriores a su aterrizaje en la política profesional. A gritos, le acusaron de traicionar a la izquierda: «Fuera vende obreros de la universidad». Y le compararon con Carmena y con Errejón.

En Israel y Gibraltar ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. La razón: que el porcentaje de población vacunada ha superado el umbral necesario para conseguir la llamada inmunidad de grupo. La suya es una imagen sugerente y esperanzadora de lo que puede estar por venir en el resto de lugares en los que ese objetivo aún no se ha alcanzado. También Estados Unidos ha abierto la puerta a quitársela en reuniones entre personas vacunadas, y esta misma semana ha sido la Unión Europea la que baraja flexibilizar esta medida, entre otras, en el Viejo Continente.

El 27 de abril de 1913 nacía Carl Ludwig Long, más conocido como Luz Long, un atleta alemán, medallista olímpico en los Juegos de Berlín de 1936 y el primer condecorado con la Medalla Pierre de Coubertin, a título póstumo, por su deportividad en esos Juegos. Y es que el atleta se ha convertido en todo un símbolo del espíritu olímpico. Ganador de la medalla de plata en los Juegos de Berlín 1936, siempre será recordado por su apoyo a su rival Jesse Owens, que acabaría logrando la medalla de oro gracias a la ayuda de Long.

Cristiano Ronaldo vive uno de sus peores momentos deportivos desde que llegó a la Juventus. El portugués fue fichado para ganar la Liga de Campeones, pero en sus tres temporadas en Turín no ha logrado pasar de cuartos de final. Esta campaña, la Juventus fue eliminada en octavos por el Oporto y en la Serie A no le van mucho mejor las cosas. Después de ganar nueve Ligas consecutivas, la Juve está sin opciones de revalidar el título y su objetivo ahora es clasificarse para la próxima Champions, para lo que deberá superar la difícil competencia de Atalanta, Nápoles, Milan y Lazio. De los cinco, solo tres podrán acompañar al Inter en la Liga de Campeones.