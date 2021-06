Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 4 de junio de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, viernes 4 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El último movimiento judicial con el «caso Kitchen» deja en evidencia, según el «aparato» del PP de aquella etapa, una de «las grandes debilidades» del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ante este escándalo. Las últimas imputaciones del magistrado Manuel García Castellón son «la prueba» de que por medio «hay muchas personas y muchos intereses», y que esto puede ser «otro lío para Génova si no lo manejan bien políticamente». Esto último quiere decir que en el partido recelan de que «la deuda» de Pablo Casado con la ex ministra y ex secretaria general María Dolores de Cospedal, por deberla su victoria en el Congreso de la sucesión de Rajoy, pueda exigirle «la carga de mirar hacia otro lado y no abrirla al menos un expediente informativo, ya que no significa nada para Cospedal, pero sí amortigua el peso de la imputación por lo que pueda ocurrir en el futuro».

Desde la dirección del partido, justificaron la decisión de dar un trato especial a Cospedal, a diferencia de lo que hicieron con el ex ministro Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, en que, «en estos casos, se espera que ella misma sea responsable». Las «maniobras» desde el entorno de Rajoy para que se mantenga el silencio de confesión «bajan hasta segundos niveles», como explican desde aquel Gobierno que Rajoy presidió, y es prioritario, entre otros, el nombre de José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de Cospedal, y de quien en el PP temen que «la lealtad pueda durar lo que dure el no verse en problemas».

La ex senadora de Podemos Celia Cánovas ha asegurado tras su declaración como testigo en el “caso Neurona” -que investiga la supuesta financiación irregular de la formación morada- que “en Podemos era vox populi que se cobraban sobresueldos”.

Cánovas ha defendido asimismo en su comparecencia que la gerente del partido, Rocío Val, no tenía competencias para aprobar los complementos salariales que investiga el juez Juan José Escalonilla, y de los que ella misma se benefició junto, entre otros, al tesorero de Podemos Daniel de Frutos. Ambos están imputados en esta causa por administración desleal. “Yo sé que había sobresueldos, pero a nosotros no nos informaban de nada”, se ha quejado la ex senadora.

En los pasillos del Palacio de Santa Cruz –sede central de Exteriores en Madrid– se es consciente de que las cosas se mueven a un ritmo distinto al otro lado del Estrecho... y más despacio aún si las cosas han de moverse en el palacio del Rey de Marruecos, que mantiene costumbres y usos diplomáticos digamos «exóticos» a ojos europeos. A la espera de que llegue –y nadie sabe cuándo puede llegar– el siguiente movimiento en esta partida de ajedrez internacional que se juega entre Madrid y Rabat, el Gobierno manda discretas comunicaciones a través de los canales habituales asegurando la voluntad de España de que las relaciones entre ambas naciones vuelvan a su cauce habitual lo antes posible.

Hay irrupciones secas y sonoras. Así le puede parecer a algunos la de Luis Ángel Hierro (Jimena de la Frontera, 1963) en las primarias del PSOE andaluz. Es profesor de la Universidad de Sevilla (US) y aspira a convertirse en catedrático de Economía Pública, pero en lugar de prepararse para el inminente examen, se ha embarcado en una aventura política que dice afrontar por la «ilusión» de una militancia que no se conforma.

El Ejército de Tierra ha iniciado un nuevo proceso de mejora de las instalaciones de los peñones e islotes españoles de la costa de África, enclaves que Marruecos viene reclamando desde hace años, al igual que las ciudades de Ceuta y Melilla. En esta ocasión, esta actuación busca mejorar su seguridad garantizando una buena comunicación ante cualquier amenaza, por lo que ha licitado un contrato para adquirir “tres mástiles de antenas para los Centros de Comunicaciones de los peñones de soberanía del Estrecho”, pues considera que no contar con ellos “supone poner en peligro la soberanía de dichos territorios, conllevando a problemas de control del territorio”.

El Gobierno ha querido salir al paso esta noche, pasadas las 23:00 horas, de la información que apuntan a una remodelación del Gabinete, adelantada por LA RAZÓN hace dos días. Unos cambios “de calado” que afectarán de manera “estructural” al Ejecutivo y que se producirán una vez se resuelva la concesión de los indultos. La modificación en las carteras irá mucho más allá de los retoques “quirúrgicos” que se hicieron tras las salidas forzadas, por circunstancias electorales, de Salvador Illa y Pablo Iglesias y afectarán a ministerios de Estado. El objetivo de Pedro Sánchez es dar un nuevo impulso político al Gobierno para encarar lo que queda de legislatura, una vez superado el Rubicón de la concesión de la medida de gracia, y tras semanas aciagas en las que ha encadenado la derrota electoral del 4-M con la crisis migratoria de Ceuta.

En el ecuador de la legislatura municipal, a la alcaldesa de Barcelona se le acumulan las carpetas económicas. El coronavirus, y su crisis derivada, ha acelerado procesos que ya estaban latentes en la sociedad civil y que han acorralado a Colau: la sucursal del Hermitage en Barcelona y la ampliación del aeropuerto. Algunos se arrastraban desde hace tiempo, como el museo, y otros han cogido vuelo esta semana tras la demostración de fuerza de los empresarios.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rectificado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien el lunes puso en duda la independencia de los medios de comunicación, a los que culpó de «tener una posición editorial determinada» a la hora de apoyar la administración de una segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a la población que había recibido la primera de este fabricante, en lugar de la de Pfizer.

La aprobación el miércoles de la Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) que regulará las nuevas restricciones ante la Covid-19 en el Consejo Interterritorial de Salud ha levantado un auténtico vendaval político. Las medidas que se recogen en el texto son de obligado cumplimiento hasta que el 70% de la población esté inmunizada, algo que no ha sentado bien en algunas comunidades autónomas (Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía), que lo consideran una imposición del Ministerio de Sanidad, e incluso han anunciado que no lo acatarán y que mantendrán sus actuales restricciones.

A las puertas del verano y tras año y medio de pandemia sigue sin conocerse a ciencia cierta qué importe acumula la factura de los cobros indebidos de los trabajadores en ERTE, que se han reclamado ya a cientos de miles de beneficiarios de esta prestación. El SEPE guarda esta información como si fuera un secreto de Estado y ni tan siquiera los sindicatos han sido capaces de arañar datos oficiales, ni del número de trabajadores afectados ni del montante final. Pese a ello, sí se han aventurado a hacer su estimación gracias a diversos parámetros de información facilitados por empleados del propio servicio de empleo.