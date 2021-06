Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 29 de junio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, martes 29 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Noticias relacionadas En vivo. La vacuna CoronaVac es segura en niños y adolescentes

Carmen Calvo saldrá del Gobierno después de su derrota con la “Ley Trans”

El Consejo de Ministros aprobará hoy la Ley Trans y LGTBI tras meses de profundo y duro debate interno. El Gobierno avanza así en el paquete legislativo, de corte social y progresista, que desplegará en las próximas semanas para ganarse «la calle» tras la concesión de los indultos.

La norma se ha hecho coincidir con la semana de celebración del Orgullo como gesto al colectivo, pero, al mismo tiempo, ha soliviantado a una corriente del feminismo tradicional. Este conflicto ha tenido también su reflejo en el seno del Ejecutivo, donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha topado con la oposición de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por la llamada autodeterminación de género, que sí avalaría el Ministerio de Justicia –coproponente de la norma–, alineándose con Igualdad.

Cristina Almeida, sobre la “ley Trans”: “Puede borrar la lucha de las mujeres”

Feminista reconocida y abogada. Es por ello que hoy es importante tener en cuenta su opinión. Fue, de hecho, una de las voces más críticas cuando se dio a conocer el borrador de la «Ley Trans» en el que se incluía el término no binario. Hoy, meses después de sus críticas, cuando el Gobierno da luz verde a la autodeterminación de género para reconocer los derechos del colectivo trans, explica que la norma es necesaria para abordar así el «sufrimiento» de estas personas, pero también comparte los miedos y las críticas de centenares de organizaciones feministas que este fin de semana se han manifestado en toda España en contra del anteproyecto del ministerio de Igualdad. El miedo a que se produzca el borrado de la lucha por la igualdad de las mujeres es el motivo que une a Cristina Almeida con las plataformas feministas.

Imposición en las aulas de material LGTBI

Uno de los aspectos más delicados del «Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI» al que hoy dará el visto bueno el Consejo de Ministros es todo lo que afecta a los menores, más allá de los colectivos a los que se refiere la norma. Además de la significativa rebaja hasta los 14 años –o incluso dos años antes empleando la vía judicial– para el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil, el texto normativo ha puesto su punto de mira en los docentes y en los centros educativos.

Sánchez implicará a Urkullu en la negociación a dos con la Generalitat

La cumbre que hoy mantendrán en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, solemnizará la luz verde para una negociación bilateral en la que el PSOE y ERC comparten el mismo objetivo. Las dos partes llevan hablando tiempo, han pactado hasta el alcance de los medidos gestos de ERC en relación a la Monarquía, y tienen la voluntad de intentar que el proceso sea largo y que culmine en un acuerdo que pueda someterse a consulta de los catalanes. En un camino intermedio, en el que las dos partes hagan cesiones, queda fuera la autodeterminación, pero los independentistas también puedan presentarse con el premio de que tienen su referéndum.

Euro 2020: Croacia-España (3-5): La Roja se vuelve loca y es feliz

España ganó el último de los partidos que jugó con Croacia. El que dice que ganó por 3-5 y que está en los cuartos de final. Un encuentro que fue del desastre a la gloria y al desastre otra vez antes de llegar al éxtasis. Álvaro Morata se puso la camiseta de Alfonso para recordar aquel gol a Yugoslavia en la Eurocopa de 2000 que mandó a España a jugar contra Francia en los cuartos de final.

Batalla judicial de los padres contra el Gobierno por el brote

Hasta un millar de jóvenes de toda España han resultado contagiados de covid por los viajes de fin de curso organizados en estas semanas con destino en Mallorca. La situación se ha ido tanto de las manos del Gobierno de Baleares de Francina Armengol que ayer, tras las críticas de los partidos de la oposición, salió al quite con una medida sorpresa: exigir una prueba PCR negativa, hecha con un margen de 48 horas de antelación, o tener la pauta completa de vacunación como requisito para entrar a esas islas en los viajes organizados en grupos de más de 20 personas. Se exceptúan los grupos de eventos autorizados, congresos y competiciones y entrenamientos deportivos. El Gobierno ha pedido también ahora un refuerzo policial para prevenir conductas de riesgo en zonas turísticas y que se prorrogue el acuerdo anterior de medidas sanitarias hasta el 11 de julio, sin relajar las restricciones en vigor a la espera de ver cómo evoluciona la incidencia sanitaria.

Los seis únicos pueblos de Madrid que siguen en riesgo alto de contagio por coronavirus

El alto ritmo de vacunación en Madrid está provocando una caída en los contagios. La Comunidad de Madrid ha registrado este lunes 132 nuevos contagios por coronavirus y cuatro fallecidos en los hospitales, mientras sube ligeramente la presión hospitalaria con 316 pacientes hospitalizados en planta y 157 en UCI frente a los 306 y 162 del día previo. Esta situación hace que, a día de hoy, sólo seis municipios estén en una situación de riesgo extremo de contagios, es decir, con una incidencia acumulada por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Luis Enjuanes: “Tenemos que comprobar si nuestra vacuna funciona también inyectada”

Ninguna de las vacunas contra la Covid que hay actualmente en el mercado tiene sello español. Hay una docena en desarrollo, pero el reto es lograr que lleguen a la fase clínica. «Es esencial que lo consigamos», apuntó Jesús Marco, director del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se están diseñando cinco. En la presentación del Plan Estratégico de Donaciones de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), intervino el científico del CSIC, Luis Enjuanes, para explicar en qué proceso está su vacuna contra la Covid, «una candidata prometedora, pero que aún tiene mucho por demostrar», dijo.

Aparece una «mini Pompeya» en un cine de Verona

Italia. Ese lugar donde es imposible caminar sin tropezar con una obra de arte, un yacimiento arqueológico, una ruina romana, etrusca, griega o lo que sea. Ese país no está hecho de sedimentos naturales, sino de escombros de civilizaciones. Para estudiar su relieve no necesitan geógrafos, sino historiadores. Allí la naturaleza crece entre viejos anfiteatros, restos de basílicas, capitales jónicos y antiguas estelas que evocan mitos que ya nadie recuerda. Con semejantes estratos, sus pinos deben ser los más cultos de Europa. Más que hacer la mili, a los chavales italianos los llevan a rescatar ciudades perdidas del olvido. El fusil y el uniforme ha sido sustituido por un pincel y un mono obrero. Quizá hasta es más útil. O no. A saber. Ahora han tropezado con otro descubrimiento de cine, nunca mejor dicho. Bajo una sala de proyección de Verona han dado con una «mini Pompeya». El lugar llevaba cerrado veinte años y de ese lugar nadie esperaba nada, salvo sacar cuatro telarañas y la promesa de especular con el solar. Pero cuando los responsables han entrado se han topado que el pasado les había salido a flote, como si se tratara de una crecida.

Enrique Ponce se retira de los ruedos de manera indefinida

A pocas horas de hacer el paseíllo en Alicante, Castellón y por último ayer en la plaza de toros de León, donde toreó con El Fandi y Pablo Hermoso de Mendoza y abrió la Puerta Grande, con un breve comunicado el matador de toros Enrique Ponce ha decidido informar sobre su retirada de los ruedos “de manera indefinida”.