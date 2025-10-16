El centro de la menor precipitada desde un balcón en Sevilla no activó el protocolo por acoso y Educación irá a la Fiscalía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado este jueves de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que se encontraba colegiada la joven de 14 años que este miércoles se precipitaba de un balcón en la calle Rafael laffón de la ciudad hispalense, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, ha apostillado que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

En una nota, la Consejería ha explicado que la Inspección Educativa abrió "de forma inmediata" una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Asimismo, ha trasladado el pésame a la familia de la alumna del colegio, así como a toda su comunidad educativa, y ha asegurado que desde este miércoles un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla interviene en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación "tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes".