Grupo MAS alcanza la cifra récord de 4.621 trabajadores en 2025

Grupo MAS celebró ayer, en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la VI edición de su acto de empleo "Talento de Aquí", una cita anual que reconoce la labor de los trabajadores de la compañía como motor de desarrollo económico y social en Andalucía, así como el compromiso del grupo con la generación de empleo local y de calidad.

El acto estuvo presidido por Javier González de Lara, presidente de la CEA, y Vicente Martín, presidente de Grupo MAS, y contó con la participación de Jerónimo Martín, CEO de Grupo MAS, así como de representantes de las distintas áreas de la compañía como RRHH, Logística o Ventas. Al acto, asistieron diferentes instituciones, entidades vinculadas al empleo, universidades y escuelas de negocio y otros colaboradores de Grupo MAS en materia de formación y desarrollo empresarial en Andalucía.

Durante el encuentro se reconoció la labor de los profesionales que forman parte de la compañía y se celebró la graduación de más de 60 mandos que culminan este año el programa LideraMAS, un itinerario formativo que impulsa las competencias de liderazgo y gestión de equipos dentro de la empresa.

Un programa que forma parte de un itinerario compuesto por más de 80 cursos propios impartidos en su escuela de formación propia MASTForma. En total, Grupo MAS ha invertido en los últimos cinco años, 8,5 millones de euros en formación de sus equipos y en programas de becas, especialmente orientados a rescatar los oficios tradicionales. En total, más 750 alumnos han participado en sus programas de becas de frescos, con una tasa de empleabilidad del 77% y una media de 250 trabajadores que son promocionados internamente cada año gracias a los programas de formación y desarrollo.

En esta materia, Fundación MAS juega un papel esencial, ofreciendo programas de becas propios como las Becas Impulso Talento Joven, orientadas a formar mandos intermedios del sector de la distribución con una tasa de empleabilidad superior al 98% o las Becas de Inglés para niños.

Jerónimo Martín, CEO de Grupo MAS, incidió en que "ser fieles a nuestra misión significa generar valor social y económico duradero en Andalucía, y eso lo hacemos creando empleo, desarrollando la empleabilidad, abriendo nuevos negocios y generando riqueza sostenible en la región". Añadió que "nuestro compromiso es seguir ofreciendo oportunidades laborales para que el talento andaluz pueda desarrollarse profesionalmente, siempre desde los valores familiares, las raíces y el alma que caracterizan a Grupo MAS". En este sentido, Martín reiteró también el compromiso de la compañía y de sus 4.621 empleados con "seguir construyendo una Andalucía mejor".

Compromiso con el empleo local y de calidad

Grupo MAS reafirmó durante el acto su compromiso con la generación de empleo estable, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional. Actualmente, el 93% de su plantilla cuenta con contrato indefinido, el 98% trabaja en su municipio de residencia y el 59% son mujeres, consolidando un modelo que promueve la estabilidad, la conciliación y la igualdad.

En los últimos años, la compañía ha creado más de 350 empleos netos anuales, alcanzando hoy los 4.621 trabajadores y con la previsión de generar 1.000 nuevos puestos de trabajo en el marco de su Plan Estratégico 2026-2028, lo que la consolida como uno de los mayores empleadores de Andalucía.

Por su parte, el presidente de la CEA destacó durante el acto que "Grupo MAS no solo contribuye al crecimiento de Andalucía, sino también a generar confianza en el tejido empresarial andaluz dentro de la sociedad". En su intervención, González de Lara reconoció a la compañía como "una de las columnas vertebrales de la economía andaluza", ejemplo de empresa con propósito y arraigo en el territorio.

"Talento de Aquí"

"Talento de Aquí" nació en 2019 como una iniciativa de Grupo MAS y Fundación MAS para clausurar sus programas de becas y formación. Desde 2020, se ha convertido en un acto de reconocimiento a todas las personas que contribuyen al crecimiento y la empleabilidad de Grupo MAS, incluyendo a los participantes de programas como LideraMAS y AcreditaMAS, centrados en el desarrollo del talento y el liderazgo interno o acreditación de competencias profesionales.