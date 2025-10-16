Fundación Cajasol y Betis prolongan su convenio de colaboración una temporada más

La Fundación Cajasol y el Real Betis han renovado una temporada más el convenio de colaboración por el que ambas instituciones seguirán trabajando en el desarrollo de diferentes proyectos sociales, deportivos, educativos y medioambientales de manera conjunta.

Este acuerdo, que cumple más de una década, se centra en tres focos de actuación principales: activación de la Grada Solidaria en los partidos del Real Betis en La Cartuja; participación en las acciones sostenibles y medioambientales puestas en marcha por Forever Green; y colaboración con el programa escolar ‘Del Cole al Betis’.

La Grada Solidaria es una iniciativa social que cumple su tercera temporada y que permite a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad asistir a los partidos del primer equipo, antes en el Estadio Benito Villamarín y ahora en La Cartuja. Tanto el Real Betis como la propia Fundación Cajasol pretenden fomentar entre estos colectivos la afición al deporte y su práctica.

Igualmente, la Fundación Cajasol seguirá participando en las acciones sostenibles y medioambientales puestas en marcha por la plataforma Forever Green, entre ellas el partido sostenible de LaLiga de la temporada 2025/26. Ya durante el último ejercicio y en el marco de este convenio, la Fundación Cajasol colaboró en varias limpiezas del entorno del Guadalquivir y otras acciones desarrolladas en el Ecohuerto del Real Betis, un proyecto que trabaja en la inserción sociolaboral de personas vulnerables y que promueve un consumo sostenible y ecológico.

El programa escolar ‘Del Cole al Betis’ también volverá a contar con la Fundación Cajasol como uno de sus principales impulsores. Estas visitas a los diferentes centros de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana trasladan a los más pequeños los valores intrínsecos del deporte. Además, se desarrollan actividades lúdicas, clinics deportivos y charlas sobre buenos hábitos alimenticios o el cuidado del medio ambiente. Durante la pasada temporada 2024/25, se visitaron diez centros escolares sevillanos con la participación de 2.577 jóvenes.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, han firmado esta mañana la renovación de este convenio en la sede de la Fundación Cajasol.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha reafirmado su compromiso con el Real Betis, destacando que “continuar colaborando con el Real Betis responde a la firme apuesta de la Fundación Cajasol por el deporte como motor de transformación social. Por este motivo, reforzar nuestro apoyo al deporte de base es una línea de trabajo importante para la Fundación, y sabemos que, a través de esta colaboración, podemos llegar a un amplio número de personas y generar un impacto real en la comunidad”.

Para Ángel Haro, presidente del Real Betis, prolongar esta vinculación un año más con una “institución de referencia en Andalucía en material social y cultural” supone una "gran noticia". “Nos enorgullece que entidades como la Fundación Cajasol consideren el mundo del deporte como un agente transformador de nuestra sociedad. Seguiremos trabajando de la mano en proyectos y acciones comunes que pretenden incidir en las personas, especialmente en los colectivos más vulnerables, y también en nuestro entorno".