Lo detienen en Tenerife sin saber que era uno de los hombres más buscados por Italia

Agentes de la Guardia Civil han arrestado en el municipio de Arico, en Tenerife, a un hombre de 46 años, sin domicilio conocido, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Italia por varios hechos delictivos vinculados con el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas en aquel país.

La captura se produjo durante un control de vehículos desarrollado en una vía del término municipal de Arico. En el marco de esa actuación rutinaria, los funcionarios dieron el alto al turismo que conducía el ahora arrestado y procedieron a comprobar su identidad. Tras las gestiones realizadas en las bases de datos policiales, los guardias verificaron que figuraba una requisitoria internacional en vigor dictada por la justicia italiana, por lo que se procedió de inmediato a su detención.

Una vez asegurado y trasladado a dependencias oficiales, los investigadores formalizaron las diligencias correspondientes, en las que se recoge la orden europea, así como los antecedentes que motivan la búsqueda internacional del sospechoso. Posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional mientras se tramita el procedimiento de entrega al país requirente.