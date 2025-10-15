La Policía Nacional detiene al autor de un apuñalamiento por "celos" en Gran Canaria

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por el apuñalamiento de un joven de 26 años en la plaza de Manuel Becerra, en el barrio de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria).

Según el relato trasladado por los agentes, los hechos sucedieron sobre las 22:40 horas del viernes. La víctima estaba acompañada por una mujer cuando apareció la expareja de ella, quien presuntamente atacó al chico con un arma blanca movido por “celos”, extremo que deberá corroborarse en sede judicial.

La sala operativa del 091 comisionó a una patrulla hasta el lugar. A su llegada, los funcionarios confirmaron la agresión y solicitaron de inmediato asistencia sanitaria. Personal de emergencias atendió al herido en el punto y posteriormente lo trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, donde se recupera de las lesiones, de acuerdo con la información facilitada.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad competente.