Vacaciones arruinadas en Canarias: 9.000 libras desaparecidas y un misterio sin resolver en un hotel de Tenerife

Lo que empezó como una escapada familiar al sol de Tenerife se transformó en un episodio amargo que marcó para siempre a un matrimonio británico. Durante su estancia en un hotel del sur de la isla, Vicky y Mark Pike descubrieron que las joyas más valiosas que llevaban -sus anillos de boda, compromiso y cumpleaños- habían desaparecido mientras dormían. La pérdida económica supera las 9.000 libras, pero la herida emocional, aseguran al medio The Express, es mucho más profunda.

La familia asegura que el paquete vacacional incluía el uso de la caja fuerte de la habitación. A su llegada intentaron guardar pasaportes, dinero y objetos de valor y comprobaron que el dispositivo no cerraba bien. Tras comunicarlo en recepción, afirman que el mecanismo no fue reparado durante las siete noches que permanecieron alojados. "Se me revolvió el estómago cuando supe que algo iba mal", indica la mujer.

Vicky explica que "el establecimiento les sugirió ocultar documentación y artículos valiosos dentro de la habitación. Las joyas quedaron cada noche sobre la encimera de la cocina del apartamento mientras todos dormían". Dieron por hecho que nadie accedería de madrugada. Horas después ya no estaban.

La pareja sospecha de una intrusión nocturna por el balcón. Aseguran que el hotel les habló de más de veinte robos recientes por esa vía y que aquella noche otros huéspedes denunciaron hechos similares.

El Ministerio de Exteriores británico recuerda a los turistas que extremen la atención sobre pasaportes, dinero y pertenencias y que no concentren todo en un único lugar. También indica que en España es posible denunciar en línea determinados hechos y que existen oficinas SATE donde atienden a visitantes en su idioma y facilitan trámites para seguros.