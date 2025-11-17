El Bono Comercio lega a Toledo y a otros municipios con descuentos de hasta el 20%

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado. Esta época del año se deja notar especialmente en sectores como el comercio, donde la actividad se intensifica a medida que se acercan las fiestas. Con el objetivo de impulsar las compras locales, el Ayuntamiento de Toledo participa nuevamente en la segunda edición del proyecto Bono Comercio.

La iniciativa se llevará a cabo entre el 1 de diciembre y el 5 de enero y ofrecerá un descuento del 20% en compras de hasta 100 euros para quienes compren en los comercios minoristas de la ciudad. Los bonos, que podrán adquirirse en la web www.bonocomerciotoledo.es, contará con 15.000 euros por parte del Consistorio toledano.

Gracias a esta iniciativa, en la que también colaboran la Diputación y varias empresas privadas, se lanzarán 2.000 bonos nominales para que los toledanos puedan realizar sus compras en el pequeño comercio durante el periodo navideño. Además, en esta segunda edición la iniciativa se amplía a otros municipios de la provincia.

Si el año pasado fueron 70 los comercios adheridos, desde la Asociación de Comerciantes de la Ciudad de Toledo confían en llegar hasta los 200 establecimientos.

"El desplegue definitivo" del Bono Comercio

Durante la presentación, el alcalde de Toledo ha destacado la importancia de la colaboración institucional y de empresas privadas para poner en marcha iniciativas como esta, que contribuyan a fomentar el comercio de proximidad.

De igual modo, ha confiado en que el incremento presupuestario de esta segunda edición suponga "el despegue definitivo" y ha manifestado también el compromiso del Ayuntamiento "para multiplicar el valor de esta actuación, que es muy positiva dada la situación en la que nos encontramos".

En este sentido, ha señalado la importancia de enseñar "especialmente a los jóvenes" el valor de comprar en las tiendas de barrio por el trato, la cercanía y el conocimiento del producto que ofrece el comercio local, "que no lo da ningún portal online".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio de la Ciudad de Toledo, Juan Manuel Albelda, ha subrayado la importancia de esta herramienta para dinamizar el comercio local, un sector que afronta los retos derivados de los cambios en los hábitos de consumo.

En el acto de presentación celebrado en la sede de Fedeto han participado el concejal de Empleo y Promoción Económica, Juan Marín; el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera; el secretario general de Fedeto; Manuel Madruga; y el presidente de la Asociación de Comercio de la Ciudad de Toledo, Juan Manuel Albelda