Cinco ladrones, detenidos por cometer robos en viviendas de La Sagra

La Guardia Civil de Illescas ha detenido en las últimas dos semanas a un total de cinco hombres por distintos robos con fuerza cometidos en viviendas de Yuncos, Ugena y Numancia de la Sagra.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, el pasado día 27 de octubre los agentes recibieron una llamada en la que una persona avisaba de un intento de robo en una vivienda de la localidad de Numancia de la Sagra.

Una vez obtenida la descripción que aportaba la persona que llamó, tanto del varón en cuestión como de las herramientas utilizadas cuando trataba de acceder a la casa, los agentes identificaron al presunto autor en las inmediaciones, que llevaba las herramientas escondidas en su mochila.

Los agentes verificaron que los daños en la entrada de la vivienda coincidían con las herramientas intervenidas. Además, el testigo identificó al sospechoso, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Esta detención se suma a otras cuatro realizadas en las últimas dos semanas, en el marco de las labores de vigilancia e investigación llevadas a cabo por la Compañía de la Guardia Civil de Illescas.

Recomendaciones

Ante este tipo de hechos, la Guardia Civil aconseja no dejar las persianas completamente cerradas, ya que es un signo evidente de ausencia; no desconectar totalmente la electricidad; anotar el número de serie de los electrodomésticos y fotografiar joyas y otros objetos valiosos.

A estas recomendaciones se suma la de no tocar o mover, en caso de robo, nada que pudiera haber sido manipulado por los ladrones y avisar a la Guardia Civil al teléfono 062 o en cualquier caso al 112, además de aportar en la denuncia documentos justificativos de los objetos robados, tales como facturas, fotografías, números de serie, entre otros.