Castilla-La Mancha inicia el curso parlamentario con cinco proyectos de ley sobre la mesa

El curso parlamentario en Castilla-La Mancha arranca este lunes con una agenda legislativa que incluirá la tramitación de hasta cinco proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo autonómico. Así lo ha anunciado la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Charo García Saco, durante una comparecencia ante los medios en la sede parlamentaria.

Entre las principales iniciativas legislativas previstas destaca la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico.

Otro de los proyectos que llegará a la Cámara será una nueva Ley de Calidad Ambiental, con la que el Gobierno pretende reforzar la protección del entorno natural de Castilla-La Mancha.

Además, está prevista la tramitación de una ley para regular la gestión de la pesca y la acuicultura en la comunidad autónoma, un sector que combina actividad económica y conservación de los ecosistemas acuáticos.

Como cada año, la parte central de la actividad legislativa vendrá marcada por la tramitación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, acompañados de su correspondiente ley de Medidas Complementarias, también conocida como Ley de Acompañamiento.

Con este paquete legislativo, el Gobierno regional abre un periodo de sesiones en el Parlamento autonómico, que marcará el rumbo político y económico de Castilla-La Mancha en los próximos meses.