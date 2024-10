La delegada del Gobierno confiesa que hasta "ayer o anteayer" desconocía el proyecto de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado este miércoles que hasta "ayer, anteayer" desconocía el proyecto del Gobierno de España para convertir las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real en un centro donde albergar a inmigrantes adultos provenientes del extranjero.

Preguntada este miércoles durante un acto en Brihuega (Guadalajara) sobre si el aeropuerto de Ciudad Real es una buena opción para acoger a inmigrantes, la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la región ha expresado lo siguiente:

"No me parece ni buena ni mala, para eso están los especialistas, los técnicos del Ministerio están valorando diferentes opciones", ha afirmado Tolón que a su vez ha añadido que el Gobierno central y las comunidades autónomas tendrán "una buena coordinación" para "proteger a estas personas que vienen muy vulnerables".

"Estamos hablando de personas que vienen sin ningún tipo de medios para seguir viviendo y yo estoy convencida de que habrá una buena coordinación entre el Ministerio y las diferentes comunidades autónomas", ha concluido la delegada del Gobierno en la región.

Page: "se nos ha querido, literalmente, ocultar una decisión"

Page compara el centro de migrantes en Ciudad Real con el modelo de Giorgia Meloni en Albania Europa Press

En contraposición, el presidente de Castilla-La mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado hoy durante la firma del convenio de la Ciudad del Cine convenio con el Ayuntamiento de Toledo su gran preocupación por el mencionado proyecto en el aeropuerto castellanomanchego.

"Vamos descubriendo y nos van llegando informaciones de cómo se nos ha querido, literalmente, ocultar una decisión", ha denunciado.

"Si es verdad, estaríamos ante el caso de deslealtad institucional más flagrante", ha añadido.

El presidente autonómico ha mostrado su rechazo a una actuación similar a la del Gobierno de Italia encabezado por Giorgia Meloni. "¿Qué modelo progresista o reaccionario se quiere plantear en los centros de acogida?", ha cuestionado García-Page.

El alcalde de Ciudad Real considera que sería un "auténtico campo de concentración para inmigrantes"

El pasado martes, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, destacó que desconoce si se ha firmado un acuerdo a la vez que ha señalado que "las máquinas están ya en el aeropuerto y hay movimientos de tierra de la empresa pública Tragsa".

"No sé si tendrá un acuerdo o no, pero el proyecto está ahí y yo creo que negarlo es una cosa bastante ridícula", lamentó.

"Tienen que pedir licencia de obra al ayuntamiento para hacer un movimiento de tierras, pero se la han saltado a la pídola, lo que indica, sin duda, la mala fe y el oscurantismo que está rodeando esta operación", concluyó el alcalde ciudadrealeño.