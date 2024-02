Page alerta a Sánchez: "Tengo mis dudas de que el PSOE pueda salir de este laberinto"

En la reciente entrevista concedida por Emiliano García-Page a este diario, el presidente socialista de Castilla-La Mancha alertaba sobre la crítica situación que está atravesando su partido, el PSOE, "están imponiendo el patriotismo de partido por encima del de país". Además en los últimos días se ha destapado un caso de corrupción que señala al asesor del diputado socialista, José Luis Ábalos, el «caso Koldo». En este sentido, Page expresaba la preocupación del partido ante estas informaciones: "No creo que haya un solo socialista que no esté preocupado por las noticias que hemos conocido, pero es pronto para pronunciarse. Hay que esperar primero a que se fijen con claridad los hechos, porque no se trata solo de un problema político, sino que estamos hablando también de responsabilidades penales", expresaba Page a nuestra compañera Carmen Morodo.

Hoy, martes 27 de febrero, Emiliano García-Page, en una entrevista en el programa "Más de uno" de Carlos Alsina en Onda Cero, ha alertado al gobierno de Pedro Sánchez: "El mayor riesgo del PSOE es que mucha gente termine por no reconocernos como partido de referencia del constitucionalismo".

Page ha pedido a sus compañeros de partido que deben "tener muy claro lo esencial del proyecto, definido ya en la etapa de Felipe González y que es un espacio claramente progresista, eso es lo que no podemos olvidar".

El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado que en 2020 el PSOE tenía un perfil muy centrado a la vez que progresista, pero tras los acuerdos de Pedro Sánchez con los partidos "radicales" traspasó ese "perímetro" ideológico y desde entonces los resultados electorales de los socialistas "han sido, salvo excepciones, negativos".

"Nos están tirando hacia la radicalidad, cuando siempre nos hemos definido en una actitud muy centrada, no de centro, y muy polivalente”, ha expresado, en este sentido, García-Page.

"Tengo mis dudas de que el PSOE pueda salir de este laberinto", entre otras cuestiones porque actualmente "hay un divorcio entre la sociedad y el partido". “Los pactos obligan a muchas cesiones, aquí hay muchos partidos pequeños que mandan demasiado”, ha afirmado rotundamente Page.

En relación a los críticos del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha ha clarificado que “no esperen que derribemos el edificio; es más fácil que cambiemos los inquilinos”. “Los partidos políticos son como los edificios, tienden a quedarse en pie. Pueden cambiar los inquilinos”, ha dejado claro Page quien ha confesado que "el día que me sienta incompatible con el PSOE, lo coherente es dejar mi militancia".