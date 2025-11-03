El plan de lujo que no puedes perderte en este castillo de Toledo: visitas, música y cata de vinos gratis

El Castillo de Oropesa abrirá sus puertas este sábado, 8 de noviembre, en el marco de la experiencia de noviembre del programa '12 meses, 12 experiencias', que pone en valor el patrimonio, la historia y el atractivo turístico de esta emblemática fortaleza y su villa medieval.

El programa, impulsado por la Diputación de Toledo, ofrece cuatro itinerarios, divididos en pase de mañana y pase de tarde, con una capacidad para 240 personas, ha informado la Institución pública en nota de prensa.

El primer itinerario de mañana, para 80 participantes, comenzará a las 11.00 horas con una visita teatralizada con música medieval, a cargo de la Asociación Musical Veritas Nostra de Oropesa. La cita concluirá con una cata de vinos y maridaje dirigida por la sumiller Isabel Peces y Mocca Catering by Valentín de Talavera de la Reina, amenizada por el grupo La Triunvirata.

El segundo itinerario de mañana, también para 80 personas, incluirá una visita guiada por la localidad y el interior del castillo a cargo de la técnico y guía oficial de la oficina de turismo de Oropesa, seguida de una cata de vinos y maridaje ofrecida por Delerio Res, con música del guitarrista Ivan Goncharuck de la Asociación Momentum String de Toledo.

Ya por la tarde, se desarrollarán dos itinerarios para un total de 80 personas, abiertos a la participación de menores de 18 años y familias, distribuidas en 60 plazas para el primer pase y 20 para el segundo.

El primer itinerario de tarde, para 60 personas, comenzará a las 16.00 horas con un taller de elaboración artesanal de jabones 'Jabón de Reyes', impartido por Ana de Castilla de Santa Cruz del Retamar.

El segundo itinerario de tarde, para 20 personas, incluirá un taller de diseño y confección textil musicalizado 'Crea tu Limosnera Aromática', a cargo de Tamara Hernández de Fuensalida y acompañado de la música de Ivan Goncharuck.

Ambos grupos se unirán a las 17.15 horas para disfrutar de una visita teatralizada con música medieval que cerrará la jornada.

Cómo reservar

Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas para uno de los itinerarios y la confirmación de participación se realizará vía telefónica según el orden de inscripción. Se recomienda que los participantes se presenten 10 minutos antes del inicio de la actividad en el punto de encuentro indicado.

El plazo de inscripción ya está abierto desde este lunes, 3 de noviembre, hasta el 7 de noviembre o hasta completar las plazas disponibles. Las reservas podrán realizarse a través de la página web www.turismoprovinciatoledo.es.

La Diputación recuerda que quienes ya hayan participado en experiencias anteriores de 2025 no podrán inscribirse en el resto de castillos del programa.