La prensa internacional llena de elogios a la ciudad más segura de España: "Es casi imposible que te roben"

La criminalidad asciende en Europa, y entre los damnificados, España. Los datos reflejan una tendencia al alza de crímenes, hurtos, robos y demás delitos en nuestro país a lo largo de los años, y las previsiones no parecen muy halagüeñas de cara al futuro. Pero la seguridad también destaca en algunos pueblos y ciudades, y de ello se hace eco la prensa internacional, que llena de elogios a la ciudad más segura de España y que se encuentra en Castilla-La Mancha.

"Es casi imposible que te roben", dicen de Albacete muchos medios y organizaciones, una ciudad que encabeza la lista de las más seguras de España para vivir. Con sus casi 175.000 habitantes, se trata de una de las más pobladas de nuestro país y la que más ciudadanos tiene de toda la región.

Por qué Albacete es la ciudad "más segura de España para los turistas", según la prensa internacional

Con el turismo internacional en su máximo esplendor, la seguridad turística cada vez tiene mayor importancia a la hora de planear un viaje. España lleva años, asimismo, siendo el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. Aunque siendo realistas, a excepción de los turistas que acuden a Disneyland (el parque de atracciones más querido en Europa), lo cierto es que nuestra nación se puede considerar a la cabeza de todo el planeta.

Y según el Índice de Paz Global de 2024, España se encuentra en el puesto veintitrés de los países más seguros del mundo. Aunque son muchas las ciudades españolas, como Barcelona, que ha sufrido un repunte de criminalidad con el paso de los años, lo cierto es que nuestro país se mantiene entre los más seguros de Europa.

De esta forma, la prensa internacional destaca ciudades como Albacete, la más poblada de Castilla-La Mancha, y además, la "más segura para los turistas". "Hermosa ciudad española nombrada la más segura de todo el país", titula un reportaje el conocido Daily Mirror sobre la capital manchega. "Sin carteristas y auténtica. Aunque hay delitos comunes y puntuales, está ligada a la tranquilidad".

El tabloide invita a los británicos a conocer la ciudad porque "las probabilidades de sufrir un robo o ser víctima de cualquier otro delito son extremadamente bajas", tal y como también mencionan los expertos en viajes de AQ Acentor.

De este modo, el famoso periódico de Reino Unido pone en valor la gastronomía y el patrimonio de la capital albaceteña, así como una ciudad "llena de historia". "La Catedral de San Juan Bautista también es una visita obligada para los aficionados a la historia, junto con el Museo de Albacete, que abarca etnografía, numismática, bellas artes y fotografía antigua", apunta Liam Gilliver, reportero senior del Daily Mirror, autor de este reportaje.

Otros sitios web como el Spanish News Today también mencionan la "tranquilidad que se vive en la desconocida pero segura Albacete". Los británicos, además de los franceses y alemanes, son los turistas extranjeros que más llegan a la ciudad manchega cada año.

Es por eso por lo que además, otros blogs de viajes o páginas especialistas francesas y alemanas también destacan "lo bueno que es visitar Albacete, la mejor ciudad para los turistas en España". Además de la capital, recomiendan lugares cercanos de la provincia, como el río Mundo.