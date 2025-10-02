El Ayuntamiento pone en marcha la visita guiada teatralizada ‘La Controversia de Valladolid’

Con motivo de la celebración de los 475 años del hecho histórico que tuvo lugar en 1550 y que se desarrolló hasta 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, Turismo Valladolid ha organizado una visita guiada teatralizada recreando las tesis que se expusieron en la ciudad y que marcaron la evolución de la historia del hombre, consideradas como precursoras del desarrollo de los Derechos Humanos.

Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer los espacios históricos donde tuvieron lugar estos hechos de la mano de un guía y a través de diferentes personajes históricos con los que todos los visitantes podrán vivir en primera persona el acontecimiento histórico que marcó nuevas líneas en la historia del mundo.

La ruta saldrá los sábados a las 11:00 horas desde el Palacio de Santa Cruz donde se visitará el Aula Triste, para a continuación dirigirse a la Catedral donde el público podrá conocer la ‘Cartilla de Valladolid’, un documento en castellano del que la propia Catedral imprimió más de setenta millones de ejemplares.La siguiente parada será el Palacio Real, la residencia de Carlos V, donde el rey ordenó en 1550 que se suspendieran todas las conquistas en el Nuevo Mundo hasta que la Junta de Teólogos y Juristas decidiera sobre el método justo de llevarlas a cabo. Esta Junta es la que hoy conocemos como la Controversia de Valladolid. Por último se visitará el Colegio de San Gregorio, donde entre 1550 y 1551, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda expusieron sus diferentes posturas.

La visita se pondrá en marcha este sábado 4 de octubre y las entradas, con un precio de 12 euros, 10 euros en tarifa reducida, pueden adquirirse en las Oficinas de Turismo de Valladolid y en la web: info.valladolid.es.