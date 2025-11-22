Carlos Martínez a Mañueco: “No es ruido, es el despertador”

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, advirtió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que lo que oye “no es ruido, es el despertador” ante su constante dejación de funciones y su desidia que está arrastrando a toda la Administración autonómica y a la propia Comunidad.

Durante la clausura de la IV Escuela de Gobierno que el PSOE de Castilla y León ha celebrado en Salamanca, Martínez señaló: “no soportamos ni un minuto más” su apatía política en competencias exclusivas de la Junta como es la sanidad, la educación o las políticas de vivienda. Una apatía que perjudica a todos los municipios de la Comunidad, porque sus compromisos son de carácter “cortoplacista”: se disuelven tras las elecciones.

Martínez aseguró estar “harto de silencios cómplices de Mañueco” que ha llevado al PP europeo a aprobar una Política Agraria Común (PAC) que perjudica a los agricultores de la Comunidad y al desarrollo rural, lo que provoca las “desigualdades que existen en Castilla y León”. En este sentido, subrayó que alcaldes y alcaldesas de la Comunidad deben “luchar solos” porque “no se escucha la voz de Castilla y León en Europa”.

El líder socialista reclamó a la ciudadanía que se vuelquen porque “el PSOE está aquí para dar la batalla y ganar las elecciones en marzo”. “Necesitamos ese nuevo tiempo”, sostuvo Martínez, quien mostró su confianza en la gente frente a los mantras que la derecha intenta imponer, como que el PP gestiona mejor la economía o que Soria es de derechas. “Vamos a romper esos mantras desde la defensa de valores históricos”, argumentó Martínez.

Por último, ironizó con un Mañueco que “parece un holograma o un personaje creado con inteligencia artificial” del que nadie sabe, al que nadie se puede acercar y al que ningún periodista puede preguntar. “Es el señor del Marca y sofá. Vamos a despertarle el 15 de marzo”, sentenció.

Por su parte, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló durante el acto que Carlos Martínez “tiene personalidad y suma cuatro mayorías absolutas propias”. “Aporta, suma, es creativo e innovador y eso es lo que hace falta para Castilla y León. Y no voy a explicar por qué”, ironizó.

Además, Zapatero señaló una “obligada reflexión” sobre los 50 años de democracia tras la muerte de Franco: “son los mejores 50 años de la historia de España”. Porque “no ha habido país que haya progresado y prosperado tanto como España” en ese período.

De hecho, apuntó que el Gobierno de Sánchez “es el responsable del mejor momento de la historia” que atraviesa el país. Y lo es gracias a que no hay violencia política, no hay crisis territoriales, la situación del empleo ha alcanzado cotas históricas, por el incremento de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la reducción de desigualdades y la existencia de una economía productiva y competitiva.

La clausura también contó con la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ironizó con el malestar del PP porque “hablan de dictadura porque llevamos siete años gobernando pero no hablan de los 38 años que lleva el PP en Castilla y León”, Por eso, precisó, “es el momento del cambio. Tenemos una oportunidad delante con Carlos Martínez, que simboliza la experiencia de victorias y el éxito en la gestión”.

También estuvo la presidenta de los socialdemócratas europeos, Iratxe García, que pidió un “nuevo contrato social” ante la PAC aprobada por la derecha europea que perjudica al sector agrícola de Castilla y León, para “no dejar tirados a nuestros agricultores”. De ahí que pusiera en valor el trabajo de Martínez en Bruselas frente a la ausencia de la Junta y de Mañueco en los órganos europeos.