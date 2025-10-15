El Colegio Virgen Niña de Valladolid comienza un viaje artístico por la Hispanidad

El Colegio Virgen Niña de Valladolid ha puesto en marcha el proyecto "Pinceladas que nos unen". Una iniciativa educativa y artística que recorrerá 20 países de habla hispana, a través de sus pintores, patronas y símbolos culturales.

El centro educativo vallisoletano ha celebrado, este miércoles 15 de octubre, el acto inaugural de su iniciativa eduativa y artística, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Hispanidad. La jornada comenzó con el homenaje a la bandera española y una ofrenda floral a la Virgen Niña.

Ofrenda floral a la Virgen Niña Colegio Virgen Niña de Valladolid

Posteriormente, el alumnado participó en un desfile intercultural en el que también estuvieron presentes colectivos migrantes de la ciudad. El acto culminó con la interpretación de una versión coral de "Color Esperanza", que emocionó a toda la comunidad educativa.

Desfile intercultural en el Colegio Virgen Niña de Valladolid Colegio Virgen Niña Colegio Virgen Niña

En este Colegio de las Hermandas Franciscanas, arte, fe y comunidad se entrelazan para dar vida a un proyecto que involucra a todo el alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. Su objetivo es fomentar el respeto, la empatía y el conocimiento mutuo, a través de propuestas didácticas que culminará en una gran exposición artística abierta a toda Valladolid, con el título "El arte nos une. La lengua nos hermana. La fe nos sostiene. Y la educación nos transforma".