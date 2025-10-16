Acceso

Castilla y León

Educación

Estas son las fechas de los exámenes de la PAU en Castilla y León para el presente curso

Las matrices y los modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación continuarán iguales que el pasado curso

Comienzan los exámenes de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Alumnos realizan los exámenes para el Acceso a la Universidad en ValladolidR. GARCÍAAgencia EFE
Javier Blanco
  • Javier Blanco@BlancoParamio
    Licenciado en Periodismo, ha trabajado en diversos medios como Ceres TV, Cadena Cope y ABC. Desde 2003 trabaja en La Razón Castilla y León.
Valladolid Creada:
Última actualización:

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad, formada por representantes de la Consejería de Educación y de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, ha establecido la primera convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025-2026 para los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria.

La Consejería de Educación, que ya recoge todos los detalles de esta nueva PAU en el Portal de Educación , quiere subrayar que tanto las matrices y los modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación continuarán iguales que los que se indicaron para la PAU del pasado curso.

Al igual que el pasado curso, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) podrán tener más tiempo para realizar cada ejercicio y para los estudiantes diagnosticados con dislexia y/o disortografía u otra discapacidad similar se adecuarán los criterios de corrección generales.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas