Estas son las fechas de los exámenes de la PAU en Castilla y León para el presente curso

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad, formada por representantes de la Consejería de Educación y de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, ha establecido la primera convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025-2026 para los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria.

La Consejería de Educación, que ya recoge todos los detalles de esta nueva PAU en el Portal de Educación , quiere subrayar que tanto las matrices y los modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación continuarán iguales que los que se indicaron para la PAU del pasado curso.

Al igual que el pasado curso, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) podrán tener más tiempo para realizar cada ejercicio y para los estudiantes diagnosticados con dislexia y/o disortografía u otra discapacidad similar se adecuarán los criterios de corrección generales.