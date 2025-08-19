La V Gala de Premios iRiego se celebra este jueves en Villalón de Campos (Valladolid)

Villalón de Campos acogerá este jueves 21 de agosto la V Gala de Premios iRiego 2025, un evento que cada año cambia de ubicación y al que se espera que acudan más de 300 personas, entre las que habrá profesionales de la agricultura, presidentes de comunidades de regantes de Castilla y León, Navarra, Galicia y Lleida. La gala se celebrará en el entorno de la emblemática Plaza del Rollo de Villalón, donde iRiego desplegará música, iluminación y diversas actividades durante toda la jornada.

El evento comenzará con iRiego Fest a las 11 horas de la mañana en la Plaza Mayor, con puestos de feria, juegos, hinchables, pintacaras, globoflexia, música y muchas sorpresas para los niños y niñas de Villalón, informa Ical.

La jornada incluirá también el II Encuentro de Comunidades de Regantes, en el que los presidentes de más de una veintena de estas entidades tendrán oportunidad de convertir Villalón en foro de debate y reflexión sobre la situación de la agricultura en los distintos puntos de la geografía española. Los presidentes harán además una visita a la gran balsa de riego de la Comunidad de Regantes del Sector IV de Tierra de Campos, una impresionante infraestructura de regadío de 117 hectáreas con capacidad para diez hectómetros cúbicos y concluirán su encuentro con una comida networking. Este año, como novedad, estarán presentes también un grupo de influencers del campo con miles de seguidores en redes sociales, como Agroburi o Agroberto. Finalmente, los presidentes serán recibidos oficialmente en el Ayuntamiento de Villalón de Campos por su alcalde, José Ángel Alonso Pérez.

A las 20 horas comenzará la recepción de asistentes a la gala, cuya asistencia requiere invitación previa, y el acto de entrega de galardones dará comienzo alrededor de las 21 horas. Los premios se otorgan por destacar de alguna forma en el sector y así se otorgarán galardones a agricultor/a, explotación, colaboradores y empleados, además de las comunidades de regantes y habrá un premio solidario para la asociación La Esperanza de Villalón (incluye donación económica).

Este año el Premio Especial de la quinta edición de la gala de iRiego será para José Valín, quien fuera consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, entre otros muchos cargos. Valín, natural de Villalón de Campos, ha confirmado la asistencia a este evento.

Al finalizar la entrega de premios se celebrará un cocktail en la Plaza del Rollo con el que iRiego pondrá el broche de oro a esta multitudinaria gala.