La Guardia Civil investiga al propietario de un perro potencialmente peligroso que atacó y mató a un Yorkshire en Alaejos

La Guardia Civil investiga a un vecino de Alaejos (Valladolid) como presunto autor de un delito contra los animales por ser el propietario de un perro de raza American Staffordshire Terrier, considerado potencialmente peligroso, que atacó y causó la muerte a un Yorkshire Terrier. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 29 de agosto en dicha localidad.

El incidente se produjo cuando la dueña del Yorkshire abrió la puerta de su garaje y el pequeño perro se escapó. En ese momento, el American Staffordshire Terrier se abalanzó sobre él, sujetándolo por el cuello con sus fauces sin soltarlo hasta ocasionarle la muerte.

Incumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias

La tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos conlleva una estricta normativa que el investigado habría incumplido. Esta exige una licencia municipal, un seguro de responsabilidad civil y la adopción de medidas de seguridad en espacios públicos, como el uso permanente de bozal y una correa no extensible de menos de dos metros.

Tras las gestiones realizadas por los agentes, se logró identificar al propietario del animal agresor. Se le investiga específicamente por un presunto delito contra los animales, al ser el responsable directo del posible incumplimiento de las medidas de seguridad y custodia que habrían evitado el fatal desenlace.