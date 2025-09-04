Dos personas detenidas en Valladolid por agredir a un mendigo para robarle dos euros y una PDA

La víctima, un hombre que pedía limosna a las puertas del establecimiento, fue abordada por dos individuos a los que conocía de vista. Tras exigirle el dinero que portaba, el mendigo accedió inicialmente a entregarles los dos euros que tenía. No obstante, al recapacitar y pedir que se losdevolvieran, los agresores respondieron propinándole una brutal paliza con golpes y patadas mientras yacía en el suelo suplicando ayuda.

Respuesta policial inmediata y asistencia a la víctima

Los atacantes, no conformes con la agresión, le arrebataron además con violencia un dispositivo PDA personal. Ante el temor de que su actuación alertara a otros viandantes, huyeron del lugar rápidamente. Poco después, una patrulla de la Policía Nacional que realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana se personó en el escenario del suceso.

Los agentes, al constatar el estado de la víctima, la trasladaron inmediatamente en su vehículo al Centro de Salud de Delicias para que recibiera la atención médica necesaria. Una vez fue atendido y con el parte de lesiones en su poder, el agredido interpuso la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

El grupo de investigación se hizo cargo del caso y, tras determinar la identidad de los dos presuntos agresores, cursó una orden de detención. Una patrulla de motoristas localizó y arrestó a los sospechosos en las inmediaciones de la Plaza de Lola Herrera en la mañana del 3 de septiembre. Los detenidos, puestos a disposición de la autoridad judicial, quedaron en libertad tras su declaración.