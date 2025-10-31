“La Historia en Bicicleta” acerca a algunas de las joyas del arte románico de la Tierra de Pedraza y al castillo de Castilnovo en la provincia de Segovia

Las iglesias románicas de Orejana y San Pedro de Gaíllos, en la conocida Tierra de Pedraza, en Segovia, son las protagonistas del nuevo vídeo documental de “La Historia en Bicicleta”, publicado en Youtube y titulado “Románico segoviano III” enlace: https://www.youtube.com/watch?v=t4h-s0i1mt0 cuyos autores, Carolina Muñoz y Carlos Rubio, muestran su belleza y misterios y, además, se acercan pedaleando hasta el condado de Castilnovo para deleitarnos con su espectacular castillo y paisaje.

El peculiar concejo medieval de Orejana, con sus cinco barrios (El Arenal, Sanchopedro, Orejanilla, Revilla y La Alameda), y en el que algunos sitúan la casa natal del emperador romano, Trajano, es el punto de partida de esta ruta que transcurre por el sureste de Segovia. A 400 metros del barrio de Revilla, Carolina y Carlos se detienen para mostrarnos la increíble iglesia románica de San Juan Bautista.

Esta pequeña iglesia, con dos naves y dos ábsides, además de su pórtico que, curiosamente, tiene su entrada principal por el lado oeste sur y no por el sur, como es habitual, encierra verdaderas obras de arte hechas por auténticos artistas de la piedra y que fueron contratados por la gente que aquí vivía, hace más de 700 años, cuyos trabajos son comparables a los que se hacían en los edificios más importantes de las entonces grandes ciudades, como así nos detallan Carolina y Carlos.

En su visita se puede admirar las cuidadosas obras talladas en piedra de las arquivoltas y la decoración de su puerta de entrada, así como de cada uno de los capiteles del pórtico en los que aparecen representadas escenas cargadas de una gran simbología como La Ascensión, El Descendimiento y La Visitación al Santo Sepulcro.

Antes de abandonar este lugar recrean el momento en que fue construida esta iglesia, finales del siglo XII o primeros del XIII, cuando los almohades, que parecían imparables, después de derrotar a Alfonso VIII en Alarcos, se encontraban al otro lado de la Sierra de Guadarrama tras poner sitio a Madrid y Guadalajara.

Pedaleando Carolina y Carlos llegan a la localidad de San Pedro de Gaíllos, donde nos aguarda otra asombrosa iglesia románica. En ella muestran algunos de los detalles más interesantes, entre ellos, la curiosa semejanza que tiene con la iglesia de San Juan Bautista. Uno de los grandes parecidos es la decoración exterior de los arcos de acceso al pórtico que presentan una moldura en forma de zig zag que llega hasta el suelo. Este tipo de decoración es exclusivo de esta parte de la provincia de Segovia y solo se encuentra fuera de España en el arte románico de las Islas Británicas.

Carolina Muñoz y Carlos Rubio visitan San Pedro de Gaíllos "La Historia en Bicicleta" "La Historia en Bicicleta"

Los capiteles del pórtico son del estilo de la llamada “Escuela de Fuentidueña” y aunque, actualmente están bastante deteriorados, se pueden apreciar detalles que nos enseñan Carolina y Carlos y que nos permiten imaginarnos la belleza que tendrían.

A pocos kilómetros y abandonando ya el arte románico, la siguiente y última visita de “La Historia en Bicicleta” es el castillo de Castilnovo, también llamado Castillo de Galofré, debido al secretario y pintor de cámara de la reina Isabel II, José de Galofré, que fue propietario de él en el siglo XIX.

Lo que más sorprende es su aspecto tan poco militar, fruto de las numerosas reformas que se han realizado a lo largo del tiempo pero que le dan una imagen elegante y un tanto ecléctica que no tiene ningún otro castillo en España, como así nos cuentan Carolina y Carlos.

Esta fortaleza fue adquirida por Fernando el Católico que creó el señorío de Castilnovo y se lo regaló a su hija natural, Juana de Aragón. A lo largo de su historia se han alojado en él personajes ilustres como el rey Juan II de Castilla, don Álvaro de Luna y los Reyes Católicos y sirvió de alojamiento a Juana la Loca una vez viuda para estar en compañía de su medio hermana. Actualmente es privada y funciona como un espacio moderno para la celebración de diferentes eventos.

Y aquí, a los pies de este castillo que domina el curso del río San Juan y el camino que une Sepúlveda y Segovia, y que está enclavado en uno de los paisajes más hermosos de la provincia de Segovia, se despide La Historia en Bicicleta que, una vez más, acerca a la historia y al arte de lugares increíbles y poco conocidos de nuestra geografía.