Martínez se apoyará en el "ejército de alcaldes socialistas" para intentar gobernar Castilla y León

El PSOE de Castilla y León ha presentado este martes su iniciativa "Un alcalde para todos" como precampaña electoral para las elecciones autgonómicas previstas en un principio para el 15 de marzo, salvo que Pedro Sánchez decidiera adelantar las Generales.

Los socialistas quieren dar a conocer a su candidato a la Junta , Carlos Martínez, regidor de Soria desde hace 18 años, como la persona adecuada para gobernar la comunidad que haría como un alcalde para todos, según este lema. Una campaña que, por tanto, tendrá al municipalismo como uno de sus ejes principales

"Carlos Martínez es sabedor de que Castilla y León es la suma de las identidades locales de los municipios que han integrado y desde esa suma de identidades locales estamos construyendo ese nuevo proyecto político del PSOE", señalaba esta mañana el secretario de Organización autonómico, Daniel de la Rosa, para quien Martínez es "un líder nato" capaz de conocer los problemas de los vecinos de Castilla y León.

El secretario de Organización socialista, que también fue regidor en Burgos, ha incidido en que los 3.394 alcaldes y concejales socialista en los 2.248 municipios de la Comunidad supone el "verdadero ejército" con el que van a afrontar los próximos comicios, lo que también se ha trasladado al "núcleo duro" de su ejecutiva en el partido del puño y la rosa de la comunidad.

"En política, sobre todo aquellos que hemos tenido también la experiencia de ser alcaldes, en política es imposible ganar y gobernar si la gente no te identifica como uno de los suyos y es verdad que Martínez ha intentado conformar también un proyecto y un equipo con compañeros que hayan demostrado también ese liderazgo y esa capacidad de gestión en los ayuntamientos", apuntaba, en declaraciones recogidas por Efe.

Por su parte, el secretario adjunto a Organización del PSOE-CyL, Javier Muñoz, y exprocurador por Soria, apelaba a la necesidad de plantear política que pongan en el centro al ciudadano ante asuntos como la vivienda, la despoblación y los incendios forestales, y afeaba al PP su ausencia del encuentro previsto para este martes en Ponferrada (León) para abordar la emergencia climática tras los incendios del pasado mes de agosto.

La campaña, que tiene como lema 'Un alcalde para Castilla y León', se apoya en tres pilares: el uso en vallas y soportes audiovisuales en los principales municipios de Castilla y León, el uso de soportes digitales y especialmente de las redes sociales y a través de la presencia personal permanente en el territorio del propio Carlos Martínez durante los próximos meses.

En este sentido, De la Rosa destacaba la "cercanía" y el "liderazgo" de Martínez y recordaba los numerosos encuentros que ha mantenido desde que asumiera el cargo de secretario general por todas las agrupaciones y municipios castellanos y leoneses.

Los próximos encuentros tendrán lugar este miércoles y el 26 de octubre en León - que culminará en un acto público con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - así como una mesa redonda en Soria el próximo lunes, enmarcado en el Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra el 15 de octubre.

También ha destacado los encuentros en los barrios de La Rondilla (Valladolid) y Gamonal (Burgos) los días 6 y 13 de noviembre, respectivamente, y la conferencia sectorial en materia de industria que se celebrará en Miranda de Ebro (Burgos) el próximo 23 de octubre