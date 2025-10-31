El precio de una vivienda de 80 metros cuadrados de segunda mano en Castilla y León supera ya los 130.000 euros

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León sube un 0,7% en su variación mensual y un 7,2% en su variación interanual; y sitúan el precio medio de las viviendas ofertadas en octubre en 1.644 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Si calculamos este último incremento mensual y lo multiplicamos por los 80 m2 de una vivienda estándar, vemos que valor medio de una vivienda es 131.536 euros en octubre.

De este modo, Castilla y León ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 80 m², pasando de 122.723 euros a 131.536 euros en octubre de 2025 (8.813 euros de diferencia).

En las nueve provincias sube el precio interanual de la vivienda en el mes de octubre. El orden de mayor a menor es: Soria (17,5%), León (10,8%), Palencia (10,5%), Ávila (9,9%), Valladolid (9,7%), Burgos (5,6%), Segovia (5,2%), Salamanca (5,0%) y Zamora (3,2%).

En cuanto a los precios el orden del precio de mayor a menor es el siguiente: Valladolid con 1.958 euros/m2 , Salamanca con1.854 euros/m2, Segovia con1.766 euros/m2, Soria con 1.710 euros/m2 , Burgos con 1.665 euros/m2, Palencia con 1.604 euros/m2, León con 1.462 euros/m2 , Zamora con 1.192 euros/m2 y Ávila con 1.169 euros/m2.

Respecto a las capitales de provincia con variación interanual suben el precio en octubre respecto al año anterior son: Soria capital (29,3%), León capital (24,1%), Palencia capital (17,2%), Valladolid capital (16,0%), Burgos capital (14,3%), Segovia capital (14,3%), Ávila capital (13,0%), Salamanca capital (11,9%) y Zamora capital (6,8%).

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en 24 de los 28 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 16 (57%) de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 20% y son: Soria capital (29,3%), León capital (24,1%), Aranda de Duero (22,1%), Palencia capital (17,2%), Béjar (17,1%), Valladolid capital (16,0%), Población de Arroyo (15,4%), Burgos capital (14,3%), Segovia capital (14,3%), Miranda de Ebro (13,3%), Ávila capital (13,0%), Santa Marta de Tormes (12,6%), Arroyo de la Encomienda (12,6%), San Andrés del Rabanedo (12,5%), Salamanca capital (11,9%) y Valencia de Don Juan (10,3%). Por otro lado, las dos ciudades con más descensos son: Venta de Baños (- 14,7%) y La Bañeza (-5,7%).