Los proyectos sociales de Fundos llegan a las Cortes regionales

El director general de FUNDOS, José María Viejo, acompañado por el secretario del Patronato, Félix Romanos, ha visitado hoy las Cortes de Castilla y León para mantener un encuentro con el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán.

La reunión marca el inicio de una ronda de visitas institucionales que la Fundación llevará a cabo durante el último trimestre de 2025, coincidiendo con la recta final de las actividades programadas para conmemorar su 10º aniversario.

“Afrontamos el último tramo de un año muy significativo para FUNDOS: diez años de actividad que han significado también una década de colaboración con entidades públicas y privadas”, ha señalado el director general de FUNDOS, al tiempo que ha destacado que "los proyectos sociales complejos sólo se construyen mediante trabajo colaborativo, y por eso queremos reforzar estos espacios de encuentro y cooperación”.