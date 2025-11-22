Reconocen tres proyectos de profesionales de la Gerencia de Salud de Soria en el 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud

Tres proyectos desarrollados por profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) fueron reconocidos en la celebración del 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León celebrado en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, organizado por la Consejería de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos (IBioBURGOS) y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCyL).

Durante el 3º HUB tuvo lugar la gala de entrega de los Premios de la Gerencia Regional de Salud a los proyectos de investigación más destacados de 2024. En la categoría de Atención Primaria se alzó con el premio el fisioterapeuta del Área de Salud de Soria Héctor Hernández Lázaro con el proyecto ‘Desarrollo de un conjunto básico de la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud (CIF) para la atención comunitaria de afecciones músculo-esqueléticas postagudas en unidades de fisioterapia en Atención Primaria’.

Este estudio, en el que participaron 22 fisioterapeutas, sirve para desarrollar una herramienta que permite el uso directo del lenguaje de la CIF en la descripción de la discapacidad observada en los pacientes con este tipo de patologías y, además, su vinculación con los instrumentos de valoración habitualmente utilizados en la práctica clínica posibilita la codificación homogeneizada de esta información, facilitando el desarrollo de aplicaciones de historia clínica específicas. A largo plazo, el creciente cuerpo de datos generado optimizará la planificación de la asistencia y la asignación eficiente de recursos.

En la parte final del 3º HUB de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León se dio a conocer el fallo del 3º Concurso de Retos de Innovación, una iniciativa que se consolida como una estrategia para impulsar la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos del sistema sanitario.

De esta forma, en la categoría Medicina Personalizada y de Precisión el premio fue para el neumólogo del Complejo Asistencial Universitario de Soria (CAUSO) David Jerves Donoso y el profesor de la Facultad de Ciencias de Salud de Soria Diego Fernández Lázaro por su proyecto ‘AnginGen, herramienta innovadora en salud para diagnóstico clínico no invasivo de la sarcopenia’.

AginGen es el primer sistema de diagnóstico del mercado mínimamente invasivo capaz de captar la heterogeneidad del envejecimiento a tiempo real con capacidad pronóstica y predictiva, lo que permitiría adelantarse a la instalación de la enfermedad sarcopénica, así como a los recursos clásicos de evaluación del envejecimiento muscular.

Asimismo, la enfermera de Urología del CAUSO Natalia Cubillo Miguel obtuvo un accésit en la categoría Humanización, Cuidados y Calidad y Seguridad del Paciente por su proyecto ‘Diseño, fabricación, desarrollo e implementación de un sistema dispensador de material a pie de cama para la mejora de la adherencia al proyecto Flebitis Zero y el mantenimiento de catéteres centrales’.

Con la implantación de este sistema, entre los beneficios para el paciente destaca una mayor seguridad en la administración de terapias intravenosas; para los profesionales supone una mejor organización y accesibilidad al material; y para el sistema sanitario representa una estandarización del cumplimiento del protocolo Flebitis Zero, la mejora continua en la calidad asistencial, y el aumento de la satisfacción y seguridad del paciente.

Estas iniciativas y reconocimientos ponen de manifiesto el compromiso de los profesionales de la GASSO con la seguridad y calidad en la atención a los pacientes. Asimismo, denotan el gran trabajo que se viene realizando en las distintas unidades asistenciales en investigación y procesos de innovación para su implementación en la práctica diaria.