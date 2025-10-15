Shooting Locations Marketplace aumenta un 11 por ciento el número de entrevistas entre profesionales

Shooting Locations Marketplace, el mercado de contratación para la industria de los rodajes, arranca este miércoles con una programación de 1.581 entrevistas concertadas entre profesionales de las localizaciones, productores, film commissions, estudios, cadenas hoteleras y empresas de servicios de apoyo a los rodajes. Esto supone un incremento del 11 por ciento respecto al pasado año, derivado de creciente participación de la oferta.

Shooting Locations Marketplace está organizado por Feria de Valladolid y Spain Film Commission y cuenta con la colaboración en su desarrollo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

Entre las novedades de esta edición, la quinta, destaca la presencia de territorios y localizadores de Oriente, Latinoamérica y centro y norte de Europa como Tailandia, Corea del Sur, la Red Iberoamericana de Film Commissions, Eslovaquia, República Checa, Escocia, etc.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha reiterado “el carácter global de Shooting Locations Marketplace, una aspiración que este año se consolida tras el importante salto cualitativo de la pasada edición en términos de presencia internacional”.

Y en el ámbito nacional, el presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, subraya “el respaldo de nuestros socios, su implicación en este proyecto, como demuestra el hecho de que están presentes más de la mitad de los socios; así como el crecimiento de la participación privada, con empresas de servicios auxiliares, estudios o cadenas hoteleras que se postulan como escenarios”.

Precisamente el aumento en el número de empresas privadas es una de las características de esta quinta edición de Shooting, con 19 compañías de diferentes perfiles: estudios de grabación, hoteles y proveedoras de servicios para rodajes de España, Portugal, Jordania, Estonia y Hungría.

Entre las novedades figuran los estudios Stellarium, ubicado en Ciudad Rodrigo y Pedralonga Estudios, de A Coruña, que se suman al alicantino Ciudad de la Luz. Y entre las cadenas hoteleras figuran Paradores, Radisson, Minihollywwod de Almería, THB, Blau y Concept Group.

El eje central de Shooting Locations Marketplace será, de nuevo, el mercado de contratación en el que se darán cita 67 localizadores y productores que trabajan con compañías tan relevantes como Amazon, Annapurna, CBS Studios, la coreana Climax, Focus Features, Marvel, etc. Los profesionales que operan en los potentes mercados estadounidense y británico suman el 55 por ciento del total.

El programa de trabajo de Shooting Locations Marketplace incluye también conferencias y mesas redondas en las que se analizan aspectos como la pujanza de las localizaciones asiáticas en producciones internacionales, la búsqueda de nuevos escenarios, los retos para ser competitivos en un mercado global, etc. La conferencia inaugural será un diálogo entre la productora Anna Saura, responsable del primer documental coproducido por España e India, y el presidente de Spain Film Commission.

La actividad de Shooting Locations Marketplace trasciende los límites del recinto de Feria de Valladolid y ofrece a localizadores y productores la posibilidad de visitar los territorios y lugares que van a conocer en las reuniones de trabajo. Este año serán ocho los viajes que partirán el viernes 17 hacia Castilla y León, Andalucía, Rías Baixas, Asturias, Barcelona, Canarias y, por primera vez, a destinos internacionales: Centro de Portugal y Noruega.

Shooting Locations Marketplace mantiene acuerdos de colaboración con las asociaciones profesionales más importantes del sector: Location Managers Guild International (LMGI), European Film Commissions Network (EUFCN), Crew United y Profilm.