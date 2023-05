Los sindicatos mantienen la huelga en Sanidad para este miércoles en Castilla y León

UGT, CCOO y CSIF mantienen por el momento la convocatoria de huelga para el miércoles en la sanidad de Castilla y León tras el “desprecio” que han recibido hoy por parte de la Junta a los profesionales y a sus representantes. Los tres sindicatos, que confiaban en alcanzar hoy un acuerdo, entienden que la consejería de Sanidad “rompe” la negociación al remitirse a un documento “inferior” al inicial y no presentarse ningún cargo “con potestad”, ya que a pesar de haberles convocado no ha asistido no el consejero, Alejandro Vázquez, ni el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces, y la gerente Regional de Salud, María Jesús Violeta Martínez.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Carlos Arenas, recordó que la Consejería “se ha remitido al último documento que presentaron, que era muy inferior al que inicialmente se acordó con ellos”. “Les hemos dicho que hasta que no estuviese aquí alguien con potestad para negociar nos quedamos dentro”, sostuvo. En la misma línea se posicionó el secretario regional de Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en la Comunidad, Tomás Pérez Ureña, quien afeó que Vázquez sí haya recibido a Satse, “sectorial y minoritario, y no a la mayor parte de la representación de los trabajadores”. Además, lamentó haberse encontrado con el consejero “por los pasillos” después de que les aseguraran que ninguno de ellos estaba presente en el edificio.

Por su parte, el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, aseguró “no entender la actitud de la Junta, cuando había un documento prácticamente cerrado y perfilado a falta de tres detalles”. “Y nos salen con un documento distinto e inferior al inicial”, reiteró, para lamentar que llevan allí dentro desde las 8 de la mañana “para llegar con buena fe a acuerdos y cerrar este tema”.

Los tres “puntos” con los que los sindicatos aceptarían, y que incluso están abiertos a “ceder” en alguno de ellos, son sobre la estabilización del personal, que “había quedado en el aire en la última conversación”; una serie de plazos en las negociaciones; y la constitución de una comisión de seguimiento para el acuerdo.

Por último, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Ana Rosa Arribas, se quejó además de que la Consejería haya calificado de “chantajistas” a los sindicatos, cuando además la Administración, dijo, “ha retirado un grupo para la reforma de Atención Primaria, que urge”, así como algunas guardias, el solape de los TCAES y otro grupo de trabajo de retribuciones. “Entiendo que los candidatos del PP están diciendo a los ciudadanos que les voten porque les van a solucionar los problemas de la sanidad, pero no quieren negociar, y en lugar de decirlo nos llaman chantajistas”, se molestó, en declaraciones recogidas por Ical.

Por ello, las tres organizaciones coincidieron en que todas las provincias de Castilla y León están hoy en asamblea con los trabajadores y “en lugar de decirles que íbamos a llegar a un acuerdo, porque era lo previsible, les comunicamos que vamos a la huelga porque no aceptan ninguno de los puntos y faltan al respeto de la mayoría de la mesa sectorial”, sostuvo Arribas.