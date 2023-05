Los sindicatos piden más avances en la Sanidad para desconvocar la huelga del 17 de mayo

Los sindicatos CSIF y CCOO se han vuelto a concentra este miércoles frente a los centros de trabajo y hospitales de la Comunidad para reclamar a la Junta más avances en la negociación de la Sanidad, sobre todo que la colectiva vuelva a la Mesa Sectorial. En este sentido, advierten de que no se puede permitir que ciertas organizaciones continúen cerrando acuerdos excluyentes para la mayoría del personal de Sacyl, en referencia a los firmados entre la Consejería y CESM y Satse.

De momento, mantienen la convocatoria de huelga prevista para el próximo miércoles 17 de mayo, y señalan que la negociación con la Consejería de Sanidad sigue abierta y se incluyen temas importantes como la reordenación de las retribuciones, según marca el estatuto jurídico del personal estatutario; la regulación de las guardias y su reconocimiento, para las categorías que las hacen, pero no las tienen reconocidas; o una mejor ordenación de las bolsas de empleo con baremos más sencillos y fechas de corte marcadas, para que no sea tan caótico como ahora, y que sean abiertas y permanentes.

Además, ambos sindicatos quieren abrir una mesa de trabajo para reordenar la Atención Primaria, con paridad médico-enfermera en toda la Comunidad; y abordar la actualización del plan de recursos humanos, ya que consideran que “el actual está obsoleto y no se adapta a la realidad social y de necesidades sanitarias”.

Igualmente, recuerdan que todavía está pendiente la puesta en marcha de un nuevo modelo de carrera profesional, “más ágil y sencillo”, la inclusión de los técnicos superiores en el Grupo B, en cuanto la Consejería de Sanidad esté habilitada para ello; y la convocatoria de concursos abiertos y permanentes para todo el personal y las categorías de Sacyl. Todo ello, acompañado de una comisión de seguimiento paritaria que garantice la continuidad y validez de los grupos que se crean.

"Seguiremos con las conversaciones con la Consejería de Sanidad, con nuestro talante negociador y nuestra voluntad de alcanzar acuerdos, pero si no se llega a buen puerto mantendremos las convocatorio de huelga para el día 17", insisten, mientras exigen a la Administración autonómica que no intente alargar la negociación, "porque la urgencia es tal que no caben más retrasos".