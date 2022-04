El Gobierno cede ante Aragonès y habrá cita con la Generalitat para abordar el espionaje

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajará este domingo a Barcelona para reunirse con la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, para tratar de reconducir las relaciones tras la crisis desatada por el presunto espionaje a líderes independentistas destapado por “The New Yorker”. Con este gesto, el Gobierno cede a las presiones de Pere Aragonès y su Govern, que estaba exigiendo una reunión entre ejecutivos para aclarar lo sucedido.

Según fuentes del Govern consultadas por este diario, la Generalitat ha pedido esta reunión y el Gobierno ha accedido. Y, según advierten estas mismas fuentes, en el encuentro de mañana, la consellera será “bastante dura” con el Gobierno: es decir, trasladará el malestar del Govern con este episodio y por cómo ha reaccionado Moncloa, que no ha tomado medidas ni ha aclarado nada de lo sucedido, lo que ha generado un enorme descontento. Aragonès ha elevado el tono esta mañana ante Pedro Sánchez porque no entiende que todavía que no se haya pronunciado sobre el tema tras más de cinco días de actualidad.

Según explican desde la Generalitat, se ha exigido al Gobierno que vengan a Barcelona para dar explicaciones “claras” por lo sucedido y para que el Gobierno asuma responsabilidades. Es decir, la consellera Vilagrà acude a la reunión con dos exigencias bajo el brazo, aunque en la Generalitat evitan detallar qué tipo de responsabilidades pedirán. Este sábado, Aragonès ha puesto en el punto de mira a la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque considera que sus explicaciones son “insuficientes y contraproducentes”, aunque el president, por ahora, no ha exigido ninguna dimisión.

Desde JxCat, Laura Borràs sí ha reclamado el cese del propio Pedro Sánchez. Para los posconvergentes, no se puede quedar todo en explicaciones, sino que se tiene que ir más allá y debe haber dimisiones.