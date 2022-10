Clara Ponsatí se cuela en España y vuelve a huir sin ser detenida

Solamente ha estado unos metros, pero han sido los suficientes como poder alardear en sus redes sociales. Eso es lo que ha hecho Clara Ponsatí, la controvertida consellera de Educación de Carles Puigdemont, hoy eurodiputada de Junts y huida desde hace tiempo de la Justica que la reclama por delitos de sedición. Ha sido esta mañana en el collado de Banyuls, en Francia, a muy poca distancia de la frontera con España. Ponsatí ha estado en ella y ha presumido de esto en su cuenta de Twitter hasta el punto de fotografiarse en ese momento.

Los hechos han tenido lugar durante una manifestación en protesta en la que se pedía la reapetura del collado de Banyuls, cerrado por orden de las autoridades francesas, la carretera de este puerto de montaña que sirve para separar España y Francia. Según ha avanzado el diario “El Món”, Ponsatí ha permanecido en territorio español durante media hora acompañando a los manifestantes.

Avui he acompanyat batlles i càrrecs electes de la Catalunya nord i sud al coll de Banyuls per a reivindicar-ne l’obertura. pic.twitter.com/7EDODF8W02 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) October 29, 2022

“Hoy he acompañado alcaldes y cargos electos de la Cataluña norte y sur al collado de Banyuls para reivindicar su apertura”, explicó Ponsatí. Durante su intervención ante los manifestantes, la ex consellera -conocida por sus numerosas salidas de tono- añadió que “hoy he podido pisar la frontera de lo que todavía es España. Esto me ha producido mucha alegría”. Igualmente expuso que el gobierno francés “está violando la libertad de circulación”.

No ha sido la única persona huida de la Justicia por delitos de sedición que ha estado en el collado de Banyuls. También lo ha hecho otro alto cargo de la Generalitat de Puigdemont, Lluís Puig, el ex conseller de Cultura, que también ha querido presumir de ese momento en su perfil de Twitter.

Content de compartir el mateix espai, el nostre. Les pedres no ens poden aturar. #trenquemfronteres https://t.co/f6hTpiYOhC pic.twitter.com/4GsvcIIeao — Lluís Puig i Gordi CxR (@LluisPuigGordi) October 29, 2022

El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena remitió en noviembre de 2019 a Reino Unido información adicional para apuntalar los hechos por los que se reclama la puesta a disposición de la Justicia española de la ex consejera de Carles Puigdemont. En esa documentación complementaria, el instructor de la causa del “procés” recuerda que Ponsatí -a la que reclama por un delito de sedición- cedió en su calidad de responsable de Educación los centros de enseñanza para “que fueran utilizados como colegios electorales” del 1 de octubre de 2017. Y lo hizo, subraya, “pese a conocer la ilegalidad y la nulidad” del referéndum soberanista del 1-O, “que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos”, y con el objetivo de “conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente”.