El 67,3% de las mujeres ha sufrido violencia sexual en Cataluña

Dos de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en Cataluña a lo largo de su vida desde los 15 años (67,3%) y el 15,5% declara haberlo padecido durante el 2024. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la «Enquesta de violències sexuals a Catalunya 2024»: un informe presentado ayer por el Departament de Interior con un muestreo de 8.621 mujeres de 16 años o más.

El estudio pone de relieve, así pues, que el entorno digital es otro de los ámbitos en los que se ejerce este tipo de violencia. En concreto, un 24,8% de las mujeres victimizadas desde los 15 años la ha sufrido: los comentarios ofensivos y el envío de imágenes sexualmente explícitas son las dos modalidades que más se manifiestan, según el análisis publicado.

«Aún nos cuesta identificar y poner nombre a todas estas violencias, dada la gran normalización, invisibilización y también banalización que ha habido históricamente de las violencias sexuales, que han hecho que las mujeres no hayan podido ni nombrarlas», comentó la jefa del Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales, Alba Alfageme.

Depresión y tasa de denuncias

Sobre el ámbito tecnológico, la encuesta expone igualmente que un 87% de las mujeres que han vivido este tipo de acoso —la segunda categoría que más impacto psicológico tiene, tan solo por detrás de las violaciones con violencia e intimidación— han sufrido episodios de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima o problemas de sueño.

La encuesta manifiesta, por otro lado, que la tasa de denuncias de violencias sexuales se sitúa cerca del 6% y que el vínculo con el agresor condiciona la percepción delictiva de los hechos: el 55,5% de los casos cometidos por desconocidos se considera delito, frente al 37,2% cuando es conocido y solamente el 11,7%, cuando se trata de la pareja actual de la mujer.

En total, el 80,4% de las mujeres victimizadas han sufrido dos o más episodios de violencia sexual durante el 2024, mientras que el 9,8% declara que los ha sufrido de manera reiterada. Por eso, la consellera de Interior y Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, aclaró en rueda de prensa la importancia de «garantizar entornos seguros, respetuosos y reparadores» para las mujeres, a la hora de «compartir su relato» y minimizar así «los riesgos de revictimización».

«Hemos de mejorar los recursos disponibles para que tengan más confianza y un mejor acompañamiento», manifestó sobre las víctimas y el «miedo» que padecen «a no ser creídas». «Solo si las mujeres se sienten protegidas y legitimadas pueden romper el silencio que demuestra la encuesta», aseguró Parlon sobre un informe que «es mucho más que una recopilación de datos». «Es clave para entender las violencias sexuales y reconocer a las víctimas, una base imprescindible para avanzar en políticas de seguridad y protección», espetó.

Edad y tipología de violencia

En cuanto a la edad, el colectivo de mujeres, de entre 16 y 24 años argumenta haber sufrido algún episodio de violencia en un 45,6%. En el caso de aquellas que tienen entre 25 y 29, se corresponde al 31,6%; el 18,7% para las mujeres de entre 30 y 49; el 8,1% en las de 50 y 64 y el 1,6% para las mayores de 65 años.

Por lo que respecta a la tipología de violencia, el 62% de las víctimas la sufrió sin acceso corporal, respecto al 49,9% que sí que lo padeció así. Cuando el agresor es conocido, no obstante, predominan las violencias sin acceso corporal (63,6%), especialmente los comentarios ofensivos (57,6%), el envío de imágenes (17,1%), pero también hechos de carácter corporal como los tocamientos o los acercamientos (15,6%).

En cambio, cuando el delincuente se trata de un desconocido, aumentan las violencias digitales (44,3%). Otros comportamientos como los comentarios ofensivos online ocupan un 28,7% en este ámbito, según el estudio, mientras que el envío de imágenes (20,4%), los tocamientos o acercamientos (26,6%) y seguimientos (25,8%) también tienen influencia en la violencia sexual en las mujeres.