El PP de Barcelona pide sancionar el uso de pasamontañas en las manifestaciones violentas

El Grupo Municipal del Partido Popular ha propuesto sancionar el ocultamiento de la identidad mediante el uso de pasamontañas, capuchas u otros elementos similares en contextos de desórdenes públicos o conductas violentas como los ocurridas las últimas semanas en las manifestaciones pro Palestina, ocurridas en diversos sitios de Cataluña.

De esta manera, el presidente del grupo, Daniel Sirera, ha defendido que la medida no limita el derecho constitucional de manifestación, sino que “refuerza la seguridad de quienes se manifiestan pacíficamente y protege el espacio público frente a los grupos violentos que se amparan en el anonimato para causar destrozos. En democracia se da la cara. Las manifestaciones son para expresarse, no para esconderse. Quien se tapa el rostro para provocar violencia o impedir su identificación no ejerce un derecho: abusa de él”.

Sirera ha condenado los actos violentos y los destrozos ocurridos en diferentes puntos de Barcelona. El Grupo Popular trasladará un ruego a la próxima Comisión de Economía para conocer el coste global de todos estos desperfectos. El Ayuntamiento, cercano a posturas propalestinas, aún no ha hecho pública la cuantía de los destrozos en el mobiliario urbano y en comercios.

Y lamentó “la incompetencia del President Salvador Illa y el alcalde Jaume Collboni que no han actuado con mayor previsión y contundencia para blindar la seguridad de los comercios y evitar los destrozos y quemas de contenedores·. «Por otro lado, agradecemos y trasladamos nuestro apoyo a los Mossos, Guardia Urbana y Bomberos por su trabajo de estos días”, ha añadido.

Los Mossos d'Esquadra arrestaron a quince personas por desórdenes públicos en la manifestación por Palestina de este miércoles por la tarde en Barcelona.

Los Mossos informaron en un comunicado que se registraron daños en diversos establecimientos por lanzamiento de piedras y objetos contundentes y que se han quemado diversos contenedores.