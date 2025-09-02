Cinco barcos de la Flotilla de Colau y Thunberg regresan por segunda vez a Barcelona por las condiciones meteorológicas

No está siendo el inicio de ruta deseado por los tripulantes de la Global Sumud Flotilla, entre los que se encuentran Ada Colau y Greta Thunberg, que salió el pasado domingo desde Barcelona rumbo a Gaza. El mismo día, las embarcaciones tuvieron que regresar a la Ciudad Condal debido a las condiciones meteorológicas.

Tras un día de reuniones, la coalición decidió ayer partir de nuevo hacia tierras gazatíes. Sin embargo, cinco barcos de de la Global Sumud Flotilla regresaron por segunda vez debido a una tormenta en el mar este martes.

En un comunicado, la coalición ha explicado que, debido a las "condiciones meteorológicas extremas", 5 de las embarcaciones de menor tamaño han tenido que regresar al Puerto de Barcelona por motivos de seguridad. "Cuando pequeñas embarcaciones civiles deben realizar el trabajo que los gobiernos no han hecho, navegando para romper el asedio y poner fin al genocidio, los desafíos como estos son comunes", informan desde la Global Sumud Flotilla, y añaden que todos los tripulantes están a salvo y que la misión continúa.

Uno de los miembros de la Flotilla, el periodista Yusuf Omar, ha explicado este martes por la mañana en una publicación en Instagram que "muchos de los barcos han perdido la radio e Internet".

En las imágenes, en las que aparece el activista Thiago Ávila, uno de los coordinadores de esta misión, mirando a través de unos prismáticos, Yusuf Omar añade que el único contacto que tienen con algunas de las embarcaciones es visual: "No está siendo un buen comienzo para la flotilla".

Aun así, desde la coalición se muestran "firmes" en su compromiso de unirse a los barcos que partirán desde Túnez, Grecia e Italia para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.