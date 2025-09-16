Illa celebrará la Diada en Madrid este miércoles y se reunirá el viernes con Pradales en Vitoria

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participará este miércoles en el acto de celebración de la Diada de Catalunya en la delegación del Govern en Madrid, mientras que el viernes mantendrá una reunión con el lehendakari, Imanol Pradales, en Vitoria.

Lo ha explicado este martes la consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

El año pasado Illa ya participó en los actos por la Diada organizados en la delegación del Govern en Madrid; mientras que el encuentro con Pradales en el Palacio de Ajuria Enea se producirá tras el encuentro que mantuvieron ambos dirigentes en el Palau de la Generalitat en enero.