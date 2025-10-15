La detención de seis menores extranjeros en Barcelona por robos y palizas vuelve a disparar las alarmas

Este pasado fin de semana fueron detenidos en Barcelona seis menores extranjeros, acusados de robos y palizas. Se filtro la preocupación, que no es nueva, de los Mossos d’Esquadra por la oleada de inseguridad en la capital catalana. Según fuentes policiales, se trata de inmigrantes de segunda generación cuya falta de integración deriva en delincuencia. En este caso, son de origen ecuatoriano, peruano, hondureño y rumano.

Cuatro de ellos son de L'Hospitalet, tres del conflictivo barrio de La Florida. La mayoría tienen antecedentes por delitos similares. Lo cual revela una vez más el problema de la multirreincidencia vinculado, además, con el fenómeno de la inmigración y el desafío de su integración. En la citada zona ya existent patrulles vecinales, formades por unos residentes más que hartos de la situación.

Estos jóvenes se vieron implicados en dos sucesos. Uno, el ataque a dos menores en un centro comercial para robarles unas zapatillas y dispositivos electrónicos. Los agresores actuaron en grupo y armados con armas blancas con las que hirieron a las víctimas. El caso más grave fue el de la paliza de varios menores a otro joven hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Las bambas robadas el día anterior vincularon al menos a uno de los agresores con el suceso anterior.

En 2022, fuentes de la Guardia Urbana señalaron a LA RAZÓN que la “inmensa mayoría de los delitos en Barcelona son cometidos por extranjeros, el 80 %, y de ellos la mayoría son de menores extranjeros no acompañados magrebíes”. La ciudad es “insegura”, insisten.

Según explicaron y denunciaron la Guardia Urbana, ahora dominan, además de los clásicos indigentes y personas “sin techo”, los denominados menas (menores extranjeros no acompañados), y de paso, y lo que es aún peor, los conocidos desde hace tiempo como “tcharmile”, grupos mafiosos muy vinculados a bandas juveniles latinas.