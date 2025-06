Este popular tertuliano del Chiringuito y exdirectivo del Barça se declara afín a Sílvia Orriols y Aliança Catalana: "Dice lo que los que viven de la política no se atreven a decir"

El crecimiento de Aliança Catalana ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una realidad política que inquieta a partidos y medios del espectro procesista. Lo que más descoloca no es solo su avance electoral, sino el ritmo con el que determinadas ideas, hasta hace poco consideradas tabú, se están abriendo paso en la opinión pública. Ese proceso de normalización ha recibido un inesperado impulso con el apoyo de una figura conocida en el ámbito deportivo y mediático: Toni Freixa.

Exdirectivo y exaspirante a la presidencia del FC Barcelona, habitual en las tertulias de El Chiringuito, Freixa ha sorprendido al declarar abiertamente su simpatía por Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana. Lo hizo durante una entrevista con Albert Om para el diario Ara, en la que, al ser preguntado por su orientación política, respondió con naturalidad:

“Una persona que ahora escucho mucho y que me gusta mucho lo que dice es Sílvia Orriols. Porque creo que se está atreviendo a decir lo que tanta y tanta gente que vive de la política no puede decir, o dice una cosa y al día siguiente la contraria porque le conviene a él y no al país”.

La reacción de Om no se hizo esperar: “Esto es fuerte, eh”, le espetó, reflejando la incomodidad del entorno mediático ante este tipo de posicionamientos. Muchos usuarios han comentado: "Y responde "esto es fuerte eh". ¿Qué es fuerte? Que una política por fin hable claro y con contundencia?", o "Has dicho lo que centenares de miles de personas pensamos", son solo algunos de los comentarios apoyando,

La polémica no se quedó ahí. Tras la publicación de la entrevista, Freixa también ha sido objeto de ataques en redes sociales. Le han acusado de “racista” y de estar alineado con la “extrema derecha”, un recurso habitual contra quienes muestran cercanía con Orriols. El abogado no se ha achicado y ha respondido en su cuenta de X (antes Twitter):

“No os imagináis cuántos mamadores de la teta pública me están persiguiendo hoy por haber dicho esto. Pues lo reitero: me gusta mucho el discurso de Sílvia Orriols”.

El auge de Orriols

Lo que representa Orriols en la política catalana recuerda en parte al papel que jugó Vox en sus inicios en España: una ruptura con lo políticamente correcto, un discurso directo y una actitud desafiante hacia el consenso partidista. Con una diferencia clave: mientras Vox defendía la unidad de España, Orriols lo hace desde el independentismo más radical. Su propuesta busca una Cataluña soberana, con identidad cristiana recuperada, profundamente catalanizada y opuesta a lo que ella denomina “colonización islámica”. No se esconde: se define abiertamente como islamófoba, y ha hecho de la lucha contra la inmigración uno de los ejes centrales de su programa.

Este tipo de discurso, calificado por sus detractores como xenófobo o de extrema derecha, está consiguiendo cada vez más respaldo popular. Según el último barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión), Aliança Catalana obtendría entre 8 y 10 escaños en el Parlament. Una subida significativa para un partido que hasta hace un año apenas tenía presencia institucional.